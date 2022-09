Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 12 september 2022 - aflevering 7634

Mackenzie flirt met Logan, maar haakt uiteindelijk toch af wanneer hij haar uitnodigt voor een drink na haar shift in Salt. Dean ziet op tegen de fysiotherapie die vandaag van start gaat. Bella gaat Nikau achterna, maar krijgt opnieuw het deksel op de neus. Na een gesprek met Mackenzie besluit Bella haar toekomst in handen te nemen en voorgoed afscheid te nemen van Nikau. Roo en Martha hebben hun handen vol met de organisatie van de inzamelingsactie en Alf vreest dat Martha te veel hooi op haar vork neemt.

Dinsdag 13 september 2022 - aflevering 7635

Martha confronteert Alf met zijn gedrag. Dean maakt Ziggy, Logan en Mackenzie duidelijk dat hij geen pottenkijkers wil tijdens zijn fysiotherapie. Logan probeert vervolgens op hem in te praten. Tori en Christian raken het niet eens over de locatie voor hun huwelijk. Logan laat een boodschap achter voor Mackenzie. Leah en Justin denken na over hun toekomst. Woensdag 14 september 2022 - aflevering 7636

De toekomstplannen van Justin komen op de helling te staan wanneer Ziggy vrijaf vraagt om Dean te kunnen bijstaan tijdens zijn revalidatie. Ziggy spoort Mackenzie aan om Logan op te bellen, maar zij blijft de boot afhouden. Chloe en Ryder krijgen een heleboel bestellingen. Ryder voelt zich niet goed bij de leugens. Donderdag 15 september 2022 - aflevering 7637

Nadat hij de bestellingen heeft bezorgd, moet Ryder nog aan de slag in Salt. Zijn vermoeidheid blijft niet onopgemerkt. Leah probeert John en Justin op één lijn te krijgen wat betreft de uitbreiding van de garage, maar dat blijkt niet zo simpel te zijn. Tori besluit Logan een kans te geven. Vrijdag 16 september 2022 - aflevering 7638

Cash nodigt Jasmine uit voor een tweede date. En hoewel er duidelijk een klik is, blijft Jasmine het gevoel hebben dat Cash iets voor haar verborgen houdt. Cash wordt opgeroepen voor een gevecht op het caravanpark. Leah dwingt John en Justin om hun geschil uit te praten.