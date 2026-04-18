Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Florentina besluit om zich niet te laten kennen. Samen met Claire ontdekt ze wat er met Nadia aan de hand is. Justin doet het goed op zijn nieuwe job en het nieuws van de Bal Masqué verspreidt zich. Florentina krijgt weinig gehoor bij Nadia. Steph heeft vragen bij het gedrag van Els. Steph kan op het Bal Masqué haar act niet uitvoeren, maar de show gaat door.
Maandag 20 april 2026 - aflevering 61
Hoewel Florentina zich gekwetst voelt, besluit ze zich niet te laten kennen. Ook al is er alweer een volgend plan voor 'Clami'. Terwijl Justin op zoek gaat naar een nieuwe job, proberen Wes en Manon het te beredderen met hun twee. Claire en Florentina ontdekken wat er met Nadia aan de hand is.
Dinsdag 21 april 2026 - aflevering 62
Florentina heeft met Nadia te doen, tot wanneer Nadia een domme beslissing neemt. Terwijl Justin het goed doet op zijn nieuwe job, wordt hij gemist op zijn oude. Het nieuws van het Bal Masqué verspreidt zich, ook onder niet gewenst publiek. Els haar fixatie op Steph gaat steeds verder.
Woensdag 22 april 2026 - aflevering 63
Florentina deelt haar frustraties met Nadia, maar krijgt weinig gehoor. Steph vindt het gedrag van Els onrustwekkend, maar ze lijkt de enige die er zo over denkt. Florentina krijgt choquerende beelden te zien uit Parijs.
Donderdag 23 april 2026 - aflevering 64
Florentina laat op het Bal Masqué flink van zich horen. Jordy is er ook, maar zijn bedoelingen zijn verre van zuiver. Door omstandigheden kan Steph last minute haar act niet uitvoeren, maar dat betekent niet dat de show stopt.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
Kijktip van de dag
Average Rob brengt beelden van enkele van zijn idolen mee, te beginnen met waaghals Tom Waes in 'Tomtesterom'. Ook beelden van 'Taboe' met comedian Philippe Geubels komen aan bod. Sander en Cato hebben het met Rob ook nog over zijn eigen wielerwedstrijd, de Turbocross. Ze leren hem ook een krachtpatser kennen die wel wat gemeen heeft met Rob zelf: tandacrobaat John Massis, die je gerust de Average Rob van de jaren 70 en 80 kan noemen.
'Daar Zijn Beelden Van', om 20.50 uur op VRT 1.