Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Maandag 20 april 2026 - aflevering 61

Hoewel Florentina zich gekwetst voelt, besluit ze zich niet te laten kennen. Ook al is er alweer een volgend plan voor 'Clami'. Terwijl Justin op zoek gaat naar een nieuwe job, proberen Wes en Manon het te beredderen met hun twee. Claire en Florentina ontdekken wat er met Nadia aan de hand is.

Dinsdag 21 april 2026 - aflevering 62

Florentina heeft met Nadia te doen, tot wanneer Nadia een domme beslissing neemt. Terwijl Justin het goed doet op zijn nieuwe job, wordt hij gemist op zijn oude. Het nieuws van het Bal Masqué verspreidt zich, ook onder niet gewenst publiek. Els haar fixatie op Steph gaat steeds verder.

Woensdag 22 april 2026 - aflevering 63

Florentina deelt haar frustraties met Nadia, maar krijgt weinig gehoor. Steph vindt het gedrag van Els onrustwekkend, maar ze lijkt de enige die er zo over denkt. Florentina krijgt choquerende beelden te zien uit Parijs.

Donderdag 23 april 2026 - aflevering 64

Florentina laat op het Bal Masqué flink van zich horen. Jordy is er ook, maar zijn bedoelingen zijn verre van zuiver. Door omstandigheden kan Steph last minute haar act niet uitvoeren, maar dat betekent niet dat de show stopt.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

