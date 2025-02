Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jamila is bang dat ze het verprutst heeft, Jelle reageert gefrustreerd en Louise is kop van jut. Cédric heeft meer dan één probleem aan zijn hoofd. Mieke confronteert Niko, Stefanie probeert zich sterk te houden. Benny vraagt Stefanie om terug thuis te komen wonen en Jamila kijkt uit naar haar date. De grillen van Zjef roepen vragen op. Het wordt Mieke allemaal teveel.

Maandag 17 februari 2025 - aflevering 7603

Jamila is bang dat ze het verpest heeft bij Christian. Niko probeert Mieke te ontlopen, maar zij daagt plots op bij hem thuis. Jelle reageert gefrustreerd wanneer Yoko zijn hulp niet blijkt nodig te hebben. Hij werkt zijn frustraties uit op Louise.



Dinsdag 18 februari 2025 - aflevering 7604

Hanne ziet de opdracht voor het vervolggesprek helemaal zitten, in tegenstelling tot Cédric. Hij heeft meer dan één probleem aan zijn hoofd. Benny raakt een gevoelige snaar bij Brigitte. Zij besluit om raad te vragen aan Samira. Mieke confronteert Niko met wat ze van Mathias hoorde. Stefanie probeert zich sterk te houden.



Woensdag 19 februari 2025 - aflevering 7605

Benny wil dat Stefanie terug thuis komt wonen. Zij ziet echter maar één oplossing. Lars vindt dat Brigitte zich geheimzinnig gedraagt en vreest dat er iets ernstigs aan de hand is. Hij eist de waarheid. Jamila kijkt uit naar haar date, al moet ze daarvoor liegen tegen haar moeder.



Donderdag 20 februari 2025 - aflevering 7606

Vanessa en Mieke snappen niets van Zjefs grillen. Véronique vindt dat Cédric CSO moet worden, maar beseft dat hij worstelt met zijn sollicitatieopdracht. Jelle stuurt Hanne op Brigitte af, met het doel haar subtiel om te kopen. Iemand anders is hen echter voor.



Vrijdag 21 februari 2025 - aflevering 7607

Louise probeert Cédric te helpen met zijn problemen. Hij hoopt ondertussen op haar in te praten. Benny wil Lars op de hoogte brengen van Stefanies plan. Niko licht Hanne in over Miekes gedrag. Zij staat erop om zelf met haar te praten. De situatie wordt Mieke te veel.



