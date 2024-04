Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 8 april 2024 - aflevering 7414

Stefanie maakt zich grote zorgen over Benny. Rudi heeft het moeilijk met zijn sabbatical. Hij gaat op zoek naar iets nieuws om zijn dagen mee op te vullen. Zjef doet een onverwachte ontdekking in de Foodbar. Louise beseft wie mogelijks de opdrachtgever was voor de brand.



Dinsdag 9 april 2024 - aflevering 7415

Het onderzoek naar de brand wordt officieel opnieuw geopend door de politie. Daar is niet iedereen blij mee. Véronique wil dat Mathias Cédric ontslaat. Het nieuws over Lars verspreidt zich als een lopend vuurtje. Mieke geeft hem de volle laag.

Woensdag 10 april 2024 - aflevering 7416

Stefanie probeert haar vader te overtuigen, maar Benny houdt voet bij stuk. Cédric wil vergeten groenten van Rudi gebruiken voor zijn slaatjes in de Foodbar. Rudi zelf wil zich tijdens zijn sabbatjaar echter geen stress of verplichtingen op de hals halen. Vanessa vindt dat Mathias zich niet mag bemoeien met het liefdesleven van Cédric.



Donderdag 11 april 2024 - aflevering 7417

Mieke is verbitterd en stoot op onbegrip van haar vrienden. Véronique engageert Selin als poetshulp en vraagt Cédric om een oogje in het zeil te houden. Mathias nodigt Jill uit voor een etentje. Vanessa denkt er het hare van. Jamila worstelt met haar gevoelens.

Vrijdag 12 april 2024 - aflevering 7418

Wordt aangekondigd



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

