Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Anton voert de druk op bij Selin en Louise zoekt steun bij Véronique. Mieke wil Linus ontmoeten, Zjef is het rothumeur van Cédric beu en Lars wil Jelle niet betrekken bij zijn plannen. Cédric wil geen open relatie meer. Mieke waarschuwt Hanne en Véronique krijgt een koude douche. Yoko reageert jaloers op Jill en Cédric. Brigitte heeft door dat er iets voor haar verborgen wordt gehouden.

Maandag 11 maart 2024 - aflevering 7394

Anton eist dat Selin zo snel mogelijk de plannen van Lars en Raven te weten komt. Hanne vindt dat Niko zijn verantwoordelijkheid niet mag ontlopen. Hijzelf blijft maar twijfelen. Louise is helemaal van de kaart door het nieuws dat ze kreeg. Ze zoekt steun bij haar tante Véronique.



Dinsdag 12 maart 2024 - aflevering 7395

Mieke wil Linus ontmoeten, maar Véronique is geen vragende partij. Zjef is Cédrics rothumeur beu en eist dat hij zich herpakt. Ondertussen blijft de spanning tussen Cédric en Raven duidelijk voelbaar. Lars wil Jelle niet betrekken bij zijn plan om af te rekenen met Anton.

Woensdag 13 maart 2024 - aflevering 7396

Cédric wil geen open relatie meer en is eerlijk tegen Yoko. Zij wil echter niet terug naar hoe het vroeger was. Mieke verneemt het nieuws over Niko en waarschuwt Hanne. Joris vertelt Véronique wat voor een geweldige aanwinst Louise is voor Wolff & Bos. Véronique krijgt een koude douche van Linus.



Donderdag 14 maart 2024 - aflevering 7397

Linus roept bij Véronique nare herinneringen aan Koen op. Hij voelt zich schuldig omdat hij haar trauma triggerde. Tijdens een etentje met Mieke en Hanne klapt Linus helemaal dicht. Louise vraagt de politie om de gegeven verklaring te blijven onderzoeken, maar vangt bot. Ze schrijft een brief om antwoorden te krijgen.

Vrijdag 15 maart 2024 - aflevering 7398

Yoko reageert jaloers op Jill en Cédric. Een gesprek met Vanessa brengt haar tot inzicht. Hanne zoekt contact met Sam, ook al vindt Rudi dat ze zich niet mag moeien. Selin wordt zwaar aangepakt door Anton, omdat Raven en Lars nog niet betaald hebben. Brigitte heeft ondertussen door dat de twee iets voor haar verborgen houden.



