Dit zie je deze week in 'Familie'! - PREVIEW

Maandag 20 februari 2023 - aflevering 7169

Véronique hoort Koens stem en ziet een schim. Hanne maakt zich zorgen om haar. Vanessa is in haar nopjes, maar houdt Mathias in het ongewisse over de reden. Yoko maakt een keuze.

Dinsdag 21 februari 2023 - aflevering 7170

Mathias is niet echt te vinden voor Vanessa's plan. Hanne neemt Lars in vertrouwen over de problemen van Véronique. Die denkt op haar beurt dat ze achtervolgd wordt door Elena. Yoko duikt in paniek op bij Vanessa.

Woensdag 22 februari 2023 - aflevering 7171

Samira probeert tolerant te zijn voor Eddy's aanwezigheid ten huize Coppens. Lars besluit de rollen om te keren en zet zelf de achtervolging in. Terwijl Cédric teleurgesteld is, breekt Yoko in het bijzijn van Vanessa.

Donderdag 23 februari 2023 - aflevering 7172

Lars brengt Véronique niet op de hoogte over inspecteur Kennis. Zij ontdekt wel dat Lars zelf ook werd achtervolgd. Het valt Mieke zwaar dat ze Finn minder gaat zien. Yoko brengt Jan op een idee.

Vrijdag 24 februari 2023 - aflevering 7173

Eddy verrast Samira op een positieve manier. Hanne stimuleert Véronique om haar zinnen te verzetten. Lars heeft het daar duidelijk moeilijk mee. Jelle en Brahim halen een grap uit met Raven.

