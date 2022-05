Dit seizoen van 'Blind Gekocht' kent een zinderende seizoensfinale

Donderdag was de laatste aflevering van het vierde seizoen 'Blind Gekocht' te zien op Play4. Die zorgde voor een emotionele ontknoping voor alleenstaande mama Bianca en haar zoon Jitse.

Het vierde seizoen van 'Blind Gekocht' scheerde trouwens hoge toppen met een gemiddeld marktaandeel van 40,2% (VVA 18-54).

Heel even leek het erop dat Bea voor het eerst in de geschiedenis van het programma haar zoektocht zou moeten staken, maar op de valreep zorgde haar oproep in de media voor de ultieme tip en werd er alsnog een huis gevonden voor de Limburgse Bianca en zoon Jitse. 'Jullie zijn mijn lot uit de loterij!', klonk het bij de overgelukkige alleenstaande mama.

Van de 170.000€ die Bianca ter beschikking had, bleef na de aankoop van het huis nog 16.000€ over voor de verbouwing. Op vraag van Bart kon Bianca daar nog een beetje spaarcenten aan toevoegen, maar het bleek nog te weinig om de droom van Bianca in te kunnen vullen. Dat was echter buiten de productieploeg van 'Blind Gekocht' gerekend. Zij beslisten om samen met Bart & Bea mee de handen uit de mouwen te steken zodat Bianca & haar zoon niet alleen van een nieuwe badkamer & keuken kunnen genieten, maar ook een afgewerkte woonkamer kregen. Hartverwarmend!

Nieuwkomer Jani Kazaltzis vervulde in dit vierde seizoen zijn opdracht met verve. De kandidaten van 'Blind Gekocht' sloten hem samen met heel Vlaanderen meteen in hun hart. Het vierde seizoen van 'Blind Gekocht' was met een gemiddeld marktaandeel van 40,2 % (zonder reruns) afgetekend marktleider (VVA 18-54) in zijn slot. Net zoals bij 'De Mol 'trekt het programma ook een grote groep jonge, selectieve kijkers aan en past het perfect in het rijtje Play4-programma’s die de zender zijn onderscheidend profiel geven.

In totaal bereikte dit seizoen 'Blind Gekocht' al zo’n 3 miljoen kijkers, goed voor bijna de helft van alle Vlamingen dus.

Oproep

