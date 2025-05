Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Toast met eiersla, asperges en gekookte ham

Geroosterd zuurdesembrood, eiersla met asperges en flinterdunne plakjes gekookte ham.

Dinsdag: Gnocchi van spinazie met oesterzwammen en oude brokkelkaas

Gebakken gnocchi met gebakken oesterzwammen, een romige spinaziesaus en oude, Beauvoordse brokkelkaas. Woensdag: Romige rijstpap met opgelegd fruit

Rijstpap met opgelegde bramen, pruimen, bosbessen en blauwe druiven, slagroom en gekleurde amandelschilfers. Donderdag: Picknick ciabatta '4 stagioni'

Een gevulde ciabatta met tomaten, artisjok, mozzarella, gandaham en olijven. Vrijdag: Rosbief met erwten en wortelen, kroketten

In cocotte gegaarde rosbief met sjalottensaus, gestoofde erwten en wortelen en kroketten. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.