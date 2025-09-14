Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
Binnenkort toch Belgisch voetbal op Vlaamse tv?
Elsie Moraïs blaast haar zomerse hit nieuw leven in in 'Sing Again'

Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

zondag 14 september 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rigatoni met ansjovis, citroen, artisjok en pangrattato
Buispasta met gestoofde artisjok en crème van opgelegde artisjokken, ansjovis en geroosterd broodkruim.


Dinsdag: Goulash met frieten en waterkers
Hongaarse runderstoofpot met paprika, verse frieten en waterkers.

Woensdag: Vijgencakejes met pistache
Kleine cakejes op basis van een frangipanebeslag met vijgen en pistache.

Donderdag: Zeeduivel au poivre met gebakken aardappelen en kropsla
Gebakken zeeduivel met peperroomsaus, gebakken aardappelen en kropsla.

Vrijdag: Crispy Rice Salad
Gebakken pittige rijst uit de oven met een salade van komkommer en sojaboontjes met een dressing op basis van sesam, pinda en limoen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Dagelijkse kost op tv
Woensdag 17 september 2025 om 12u10  »
VRT 1
Hongaarse runderstoofpot met paprika, verse frieten en waterkers.
Woensdag 17 september 2025 om 18u10  »
VRT 1
Kleine cakejes op basis van een frangipanebeslag met vijgen en pistache.
Woensdag 17 september 2025 om 23u55  »
VRT 1
Kleine cakejes op basis van een frangipanebeslag met vijgen en pistache.
Maandag 15 september 2025 om 12u10  »
VRT 1
Knapperig flatbread met avocado en geitenkaas en een frisse salade van koolrabi, komkommer en appel.
Maandag 15 september 2025 om 18u10  »
VRT 1
Buispasta met gestoofde artisjok en crème van opgelegde artisjokken, ansjovis en geroosterd broodkruim.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Hotel Bonka
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Verraders' - seizoen 4 (VTM)

Staf Coppens heeft opnieuw twintig bekende Vlamingen uitgenodigd in Frankrijk. Voor ze het kasteel bereiken, houdt hun taxi halt en verrast Staf elke speler apart met een bezoekje. Het spel begint met een onvoorziene twist en dat zal niet de laatste keer zijn.

'De Verraders', om 19.55 uur bij VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 05:00
    Sporza: Davis Cup 2025
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 10:35
    Bumba
    05:50
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    05:35
    Kabouter Plop
  • 10:30
    Geen uitzending
    07:20
    Achter gesloten deuren
  • 10:05
    The Good Doctor
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:25
    Baywatch
    05:20
    Always and Forever Christmas
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 10:35
    Hollyfood
    03:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    NCIS: Hawaii
    02:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 10:30
    Cops
    02:20
    Geen uitzending
  • 10:20
    Tot op het Bot: Het Varken
    02:35
    The Sex Clinic
  • 10:15
    Hailey Dean Mysteries: A Marriage Made for Murder
    02:20
    Geen uitzending
  • 10:08
    CEO van mijn leven
    10:00
    Herhalingslus
  • 10:35
    Het zelfbouwhuis
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:25
    De Zomertafel
    02:40
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 09:10
    McDonald and Dodds
    02:20
    The Suspicions of Mr Whicher
  • 10:15
    Station 19
    02:30
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 10:00
    WNL op Zondag
    02:05
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:00
    Eucharistieviering
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:20
    De dikke data show
    02:30
    Gezond of gelul?