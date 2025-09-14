Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rigatoni met ansjovis, citroen, artisjok en pangrattato

Buispasta met gestoofde artisjok en crème van opgelegde artisjokken, ansjovis en geroosterd broodkruim.

Dinsdag: Goulash met frieten en waterkers

Hongaarse runderstoofpot met paprika, verse frieten en waterkers.

Woensdag: Vijgencakejes met pistache

Kleine cakejes op basis van een frangipanebeslag met vijgen en pistache.

Donderdag: Zeeduivel au poivre met gebakken aardappelen en kropsla

Gebakken zeeduivel met peperroomsaus, gebakken aardappelen en kropsla.

Vrijdag: Crispy Rice Salad

Gebakken pittige rijst uit de oven met een salade van komkommer en sojaboontjes met een dressing op basis van sesam, pinda en limoen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

