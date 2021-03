Dieter Coppens is eerste gastleraar van nieuw seizoen van 'De Klas' op Eén

Vanaf dinsdag 9 maart zwaaien de schoolpoorten weer open op En met het nieuwe seizoen van 'De Klas'. Een groep zeventienjarigen krijgt les van een bekende Vlaming over een thema dat hem of haar nauw aan het hart ligt.

In dit buitengewoon en moeilijk schooljaar is de stem van jongeren nog relevanter. Zij praten honderduit over wat hen bezig houdt in deze bizarre tijden. Hoe handhaven ze zich in deze intense periode? Wat doen ze met zoveel vrije tijd als ze toch niets mogen doen? Voelen ze zich eenzaam en machteloos door alle opgelegde regels? Wordt hun stem nog gehoord of leggen mondmaskers hen het zwijgen op?

De bekende leraars gaan op zoek naar wat er leeft bij de jongeren en hoe ze zich voelen in deze complexe tijden. Dieter Coppens bijt de spits af en onderzoekt hoe vriendschap overleeft in tijden van corona. Imke Courtois heeft het over pijn en An Lemmens wil weten of jongeren nog vechten voor hun idealen. Charlotte Adigéry geeft les over mode en Bart Peeters - hoe kan het anders - over muziek. Kamal Kharmach, ten slotte, wil het met de leerlingen hebben over hun toekomst. Leren de leerlingen wat bij in de les - of zijn het misschien net de leerkrachten die het meest opsteken van de klas?

Aflevering 1: Dieter Coppens – Vriendschap in tijden van corona (dinsdag 9 maart)

Dieter Coppens geeft les over 'het belang van vriendschap in tijden van corona'. Hij polst bij de leerlingen hoe moeilijk ze het tijdens de eerste lockdown hebben gehad.

Aflevering 2: Imke Courtois - Pijn (dinsdag 16 maart)

Is pijn belangrijk? Imke Courtois stelt de vraag. In haar voetbalcarrière is ze niet alleen vaak geconfronteerd met pijn en blessures, ze houdt zich aan de KU Leuven ook bezig met een doctoraatsstudie over pijnbeleving.

Aflevering 3: Bart Peeters - Muziek (dinsdag 23 maart)

Bart Peeters, jongeren en muziek: dat zijn de ingrediënten voor de derde aflevering van De klas. Samen met zijn leerlingen zoekt Bart naar de impact van muziek.

Aflevering 4: An Lemmens – Opkomen voor je idealen (dinsdag 30 maart)

Komen de jongeren vandaag nog op voor hun idealen? Zijn ze nog bereid op straat te komen, te vechten op welke manier dan ook? Televisiepresentatrice en dierenactiviste An Lemmens vraagt het zich af.

Aflevering 5: Charlotte Adigéry - Mode (dinsdag 6 april)

Waarom is wat je draagt zo van belang? Moet je mee zijn met de laatste nieuwe fashiontrends? En zeggen je kleren wie je bent? Muzikante en fashionista Charlotte Adigéry, die er prat op gaat nooit twee keer dezelfde outfit te dragen, heeft er een uitgesproken mening over.

Aflevering 6: Kamal Kharmach – Mijn toekomst (dinsdag 13 april)

Kamal Kharmach probeert samen met de leerlingen de toekomst te voorspellen. Waar zien de leerlingen zich binnen tien jaar? Hoeveel verwachten ze te verdienen bij hun eerste job? Wie zal er trouwen in een lange witte jurk en wie zal er twee kinderen adopteren?

'De Klas is een programma van Woestijnvis voor Eén.

'De Klas', vanaf 9 maart elke dinsdag om 20.40 uur op Eén of via de VRT NU app.