Deze week gaat James Cooke in 'Leef!' op pad met John

John is 62 jaar, vader, gescheiden en makelaar in hart en nieren. John overwon twee kankers. Maar een half jaar geleden vond men toch weer uitzaaiingen in zijn longen.

John koos ervoor om zich niet meer te laten behandelen en zijn laatste maanden volop te be-léven. Op 30 december nam hij bewust afscheid en koos hij voor euthanasie.

James leert John kennen als een bijzonder warme man en vader met een heel betrokken vriendenkring. Allemaal staan ze op hun eigen manier stil bij hoe erg ze hem zullen missen als hij er straks niet meer zal zijn.

John, Lien, Sylvia, Dimitri, Evy en Wouter. Zes heel verschillende mensen die allemaal zo ontzettend graag leven, maar waar een ziekte er anders over besliste. Hun tijd is beperkt. Binnenkort zullen ze voorgoed afscheid moeten nemen van hun familie en vrienden. Maar niet zonder een laatste bijzonder mooie en tastbare herinnering te maken voor zij die achterblijven. Ze laten James Cooke enkele dagen binnen in hun leven om een portret te filmen. Een souvenir om steeds opnieuw te bekijken. Zodat ze nooit echt vergeten worden. Samen met hen vervult hij ook een mooie laatste wens. Want dicht bij hen ontdekt James hoe liefde, vriendschap, humor en hoop een mens kunnen optillen als tijd plots heel kostbaar wordt.

'Leef!', maandag 1 maart om 20.35 uur op Play4. 'Leef!' is een humaninterestreeks van James Cooke en productiehuis Ded’s It.