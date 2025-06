Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pizza met ansjovis en kappertjes

Een pizza op basis van bierdeeg met verse tomatensaus, gemalen mozzarella, kappertjes en ansjovis.

Dinsdag: Stoofpot van linzen met aubergine, merguez en feta

Een stoofpot op basis van linzen en tomaat, met gebakken aubergineblokjes en stukjes merguez. Woensdag: Orecchiette met raapstelen, broccolini en gremolata

Schelpjespasta met gestoofde raapstelen, broccolini en gremolata. Donderdag: Gepocheerde abrikozen met sticky rice en een sorbet van abrikoos en limoenblad

Romige kleefrijst met verse gepocheerde abrikozen en een sorbet van abrikozen uit blik met limoenblad. Vrijdag: Gamba's a la plancha, lauwe aardappelsalade met geroosterde paprika, ui en een aiolidressing

Gegrilde gamba's met aardappelsalade met stukken gegrilde paprika en opgelegde ui en een lichte lookmayonaise. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.