Deze BV's draaien vrijdag aan 'Het Rad' voor het goede doel

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Vanaf vrijdag staan er nieuwe afleveringen van 'Het Rad' klaar voor Vlaanderen. Elke vrijdag van januari is er een speciale aflevering met drie duo's.

En de eerste aflevering is er meteen eentje met een extra strikje rond: Kelly Pfaff, Sam Gooris, Gene Thomas, Peter Van Laet en Gert en Viktor Verhulst spelen voor een goed doel dat ze zelf hebben uitgekozen. Letterzetter van dienst is Julie Vermeire.

Sam Gooris en Kelly Pfaff draaien aan 'Het Rad' voor Stisa, waar Kelly zelf ook meter van is. Deze vereniging zamelt nieuw speelgoed in voor ernstig zieke kinderen. Jaarlijks bezoeken ze ziekenhuizen om daar het speelgoed te doneren. Stisa was al te gast in verschillende zorginstellingen, o.a. UZ Gent kinderkankerafdeling, zeepreventorium De Haan, UZ Brussel – kinderkankerafdeling,...

Gene Thomas en Peter Van Laet spelen voor Dogs Behind Bars vzw. Dogs Behind Bars houdt zich bezig met het welzijn van straat- en asielhonden in Spanje. Ze zorgen voor sterilisatieprojecten en voor ondersteuning bij asielen.

Gert en Viktor Verhulst proberen prijzen te winnen voor CJMIB, een centrum voor jongens en meisjes met individuele begeleiding. CJMIB heeft drie dagcentra waar jongens en meisjes met een mentale beperking overdag opgevangen worden en les krijgen. Daarnaast heeft CJMIB verschillende woonvormen waar jongeren zelfstandig kunnen wonen onder begeleiding. Viktor en Gert kennen de organisatie: Igor en Yannick, twee jongeren die begeleid worden door CJMIB waren eerder al eens te gast in 'Gert Late Night'.

'Het Rad', elke vrijdag van januari om 20.35 uur op VIER.