Deelnemers naar 'den doktoor' in nieuwe week van 'Met Vier in Bed'

Ook volgende week gaan vier duo's bij elkaar logeren in 'Met Vier in Bed'. Nadien beoordelen ze hun verblijf. Zo overnachten ze onder meer in een voormalige dokterswoning, shaken mocktails, nemen een duik in de regen én in de geschiedenis en gaan creatief aan de slag met... schapen.

Wie slaagt erin de meeste bedjes te verzamelen en de felbegeerde 'Met Vier in Bed'-trofee aan zijn of haar voordeur te hangen?

Erik en Renaat mogen als eersten de duo’s verwelkomen. Erik gaf zijn stresserende job op voor dit avontuur. Hun gloednieuwe B&B Tranquilo Maaseik spreekt voor zich: bij hen kan je helemaal tot rust komen. En daar zitten de uitgebreide wellness-faciliteiten zéker voor iets tussen. Maar voor alle deelnemers daarvan mogen genieten, krijgen ze een workshop mocktails shaken. De eerste kennismaking is alvast meer dan geslaagd.

Van Maaseik gaat het naar Meerhout. Het koppel Liesbet en Dirk opende een jaar geleden Het Bed van den Doktoor. En die doktoor, was de vader van Dirk. In hun B&B mag je dus ook écht in het bed van een voormalig dokter slapen. Dirk is er samen met zijn acht broers en zussen opgegroeid en is blij dat hij het na het overlijden van zijn papa, en samen met zijn vrouw Liesbet, mocht inrichten als B&B. Eén van de kamers is helemaal ingericht als ode aan zijn vader, met nog heel wat elementen die verwijzen naar ‘den Doktoor’. Ook tof: de trap stond voordien in het Sint-Romboutscollege in Mechelen en de prachtige vloer komt uit een kerk in Antwerpen. In de ochtend mogen de duo’s proeven van heerlijk zuurdesembrood, dat ze een paar uur later ook zelf mogen bakken. Is met deze activiteit ook het broodje van Dirk en Liesbet gebakken?

Back in time! Dat doe je vanzelf zodra je bij Suzanne en Jan binnenkomt in het Amelhof in Meise. Suzanne had ooit haar eigen koffiebar en baat nu B&B Amelhof uit. De B&B is voornamelijk haar verhaal, maar Jan brengt er veel tijd door. Alles ademt geschiedenis uit in het prachtige Amelhof. ​ De veganistische Suzanne maakt indruk en doet wenkbrauwen fronsen met haar originele gerechtjes bij het ontbijt. Van de eettafel verplaatsen de duo’s zich naar de bijenkolonie in de tuin, waar ze een boeiende honing workshop krijgen. Of die honing ook zoete punten oplevert, is nog maar de vraag… ​

Op naar het verre Heuvelland, tegen de Franse grens. Daar delen Anja en Patrick hun huis én huiskamer met hun gasten. Het koppel verdiende 34 jaar lang naam en faam met hun bakkerij in Diksmuide. Van kindsbeen af droomde Anja er nochtans van om haar eigen hotel uit te baten. Omdat het bakkersleven hen veel werkdruk bezorgde, maakten ze samen de droom van Anja waar en openden zeMadame Jeanette.De twee delen graag hun liefde voor kunst met hun gasten. En kunst is ook het thema voor de activiteit waar ze de duo’s op uitnodigen: ze mogen elk een eigen versie maken van ‘kunst met schapen’, bij een kunstenares uit de buurt. Maar wie mag, naast z’n eigen schilderij, ook de 'Met Vier in Bed' award aan de muur hangen?

