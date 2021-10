Deborah Leemans en vriend Bruno op huizenjacht in Denderstreek

Een nieuwe week 'Huizenjagers' betekent ook drie nieuwe makelaars, nieuwe kandidaat-kopers en een nieuwe streek. Dit keer trekken makelaars Christophe, Diane en Didier naar de Denderstreek.

En laat het nu net in deze regio zijn dat onder andere Deborah Leemans - bekend van haar deelname aan 'Temptation Island' - samen met haar vriend Bruno een leuk stulpje zoekt.

De makelaars

Christophe is al 30 jaar makelaar en beschrijft zichzelf als 'den beste'. Hij is onderhandelen gewend van thuis. Hij woont samen met maar liefst vijf vrouwen: vier dochters en zijn vrouw. Verder heeft hij ook nog één zoontje. Hij is een groot pietje-precies en is dus altijd wat nerveus over het vinden van juiste panden. Christophe is zot van basketbal.

Diane is een gemotiveerde makelaar waar een hoek af is. Ze startte haar carrière vijftien jaar geleden in Tenerife. Ondertussen heeft ze haar eigen zaak opgericht en is ze trots op haar Immo Uphouse. Diane wil altijd meer. Als ze een huis verkoopt, zorgt ze ervoor dat alles piekfijn in orde is. Een echte rock-and-roll makelaar die er alles aan doet om het beste te vinden voor haar klanten.

Didier is 35 jaar en is ondertussen al 12 jaar makelaar met een enorm 'boy next door'-gehalte. Hij is geboren en getogen in Aalst en is niet van plan om daar snel weg te gaan. We zouden kunnen zeggen dat hij een BA is: een bekende Aalstenaar. Didier zegt waar het op staat en wil dat er een klik is tussen de mensen en het pand. Als er geen klik is vertrekt hij liefst meteen naar het volgende. Samengevat is hij een sociaal dier met een passie voor immobiliën.

Aflevering 1 op maandag 4 oktober

De 22-jarig Shanti woont samen met haar vriend, maar vindt huren weggegooid geld. Ze zou graag samen met haar vriend bouwen aan de toekomst en hiervoor zoekt ze de ideale woning. Ze is schoonheidsspecialiste in bijberoep en in haar nieuwe huis wil ze ruimte voor een schoonheidssalon. Ze wil een moderne, instapklare, open bebouwing met veel lichtinval en open ruimtes. Een grote tuin is zeker een must. Neem daarbij nog een oprit waar de auto op kan staan en een grote dressing en het plaatje is compleet. Budget: 300.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 5 oktober

Deborah Leemans woont ondertussen al even samen met haar vriend Bruno en haar vier honden. Ze zijn op zoek naar een nieuwe woonst in de buurt van Ninove, waar ook de zaak van Bruno gelegen is. Liefst van al willen ze een open bebouwing met een tuin die uitkijkt op de velden. Gesloten ruimtes en veel muren zijn niet hun ding. Een keukeneiland met zicht op de tuin is een enorme plus! Budget: 400.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 6 oktober

Marlene huurt momenteel, maar vindt dat het nu tijd is voor een eigen appartement waar ze haar pensioen kan doorbrengen. Ze verblijft momenteel in Aalst en is niet van plan om daar te vertrekken. Ze is op zoek naar een herenhuis of net een ultramoderne woning. Ze is tegen alles wat donker is. Verder wil ze dat het appartement instap klaar is met zicht op een gezellige buurt in het hartje van Aalst. Budget: 210.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 7 oktober

Sebastiaan en Karen zijn 10 jaar samen. Ze gaan op zoek naar een huis waar hun hond Dobby in de tuin kan spelen samen met hun pasgeboren Dochter Elisabeth. Hun droomhuis? Een hoeve met een eigen, landelijk karakter en een grote tuin gelegen tussen Ternat en Heusden. De tuin moet veilig zijn voor zowel Elisabeth als Dobby. Renoveren is voor dit koppel absoluut een no go. Vinden onze makelaars de perfecte kindvriendelijke hoeve? Budget: 360.000 euro.

'Huizenjagers', van maandag 4 oktober t.e.m. donderdag 7 oktober om 19.40 uur op Play4.