'Dealen met Coke': Brusselse politie focust op preventie bij drugsverslaafden

In de zevende aflevering van 'Dealen Met Coke' trekt Eric Goens naar Brussel-Noord, waar hij patrouillerende agenten volgt in de stationsbuurt. Het duurt niet lang voor de drugsbetrappingen op heterdaad elkaar in sneltempo opvolgen.

Maar in plaats van verslaafden voor een zoveelste keer te beboeten, kiest de Brusselse politie voor een preventieve aanpak. Ze focussen vooral op hulpverlening, door o.a. mobiele wasmachines en douches tot bij de verslaafden te brengen. Dat doen ze met een zogenaamde LISA-antenne - een contactpunt waar mensen op een laagdrempelige manier terechtkunnen bij verschillende lokale diensten zoals het OCMW, de gemeente en de lokale politie. Een belangrijke stap in de juiste richting, zegt hoofdinspecteur Johan.

'Het is een dienst die nodig is én direct toegankelijk is voor de mensen. Dat is net het belangrijke. Ze moeten geen aanvraag indienen, ze moeten nergens naartoe gaan, want het komt tot bij hun. We doen dit om de mensen die op straat leven, hun waardigheid terug te geven en hun zelfbeeld te verbeteren. We komen uit een wereld van repressief ageren terwijl de sociale kant neemt meer en meer aan belang toeneemt', aldus hoofdinspecteur Johan.

In Hasselt rijden inspecteurs Ruud en Bjorn naar een uitverkocht techno-feestje. Niet om op de dansvloer zelf te controleren op drugs - zonder reden is dat op een privéfeest niet altijd mogelijk - maar wel om de parking af te schuimen op zoek naar drugs. Een half uur controles op het parkeerterrein levert een heel opvallend resultaat op, want met een succespercentage van 100% is maar liefst elke controle positief.

In Genk valt de politie dan weer binnen in een café waar al vaker drugs werd aangetroffen. Bij de inval wordt er - opnieuw - heel wat drugs aangetroffen, met daarbovenop een vermoedelijk geval van fentanyl. Fentanyl is een levensgevaarlijke drugs die tientallen keren sterker is dan morfine of heroïne. 'Gelukkig treffen we de echte pure vorm van fentanyl nog niet of amper aan in ons land. In Amerika komt dat veel vaker voor. Daar zijn al heel wat sterfgevallen door het gebruik van fentanyl', zegt hoofdinspecteur Jimmy. Al lijkt het vooral een kwestie van tijd vooraleer de drug ook in ons land komt aanwaaien.

'Dealen Met Coke', woensdag 18 februari om 21.15 uur bij Play.