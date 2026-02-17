'Dealen met Coke': Brusselse politie focust op preventie bij drugsverslaafden
In de zevende aflevering van 'Dealen Met Coke' trekt Eric Goens naar Brussel-Noord, waar hij patrouillerende agenten volgt in de stationsbuurt. Het duurt niet lang voor de drugsbetrappingen op heterdaad elkaar in sneltempo opvolgen.
Maar in plaats van verslaafden voor een zoveelste keer te beboeten, kiest de Brusselse politie voor een preventieve aanpak. Ze focussen vooral op hulpverlening, door o.a. mobiele wasmachines en douches tot bij de verslaafden te brengen. Dat doen ze met een zogenaamde LISA-antenne - een contactpunt waar mensen op een laagdrempelige manier terechtkunnen bij verschillende lokale diensten zoals het OCMW, de gemeente en de lokale politie. Een belangrijke stap in de juiste richting, zegt hoofdinspecteur Johan.
'Het is een dienst die nodig is én direct toegankelijk is voor de mensen. Dat is net het belangrijke. Ze moeten geen aanvraag indienen, ze moeten nergens naartoe gaan, want het komt tot bij hun. We doen dit om de mensen die op straat leven, hun waardigheid terug te geven en hun zelfbeeld te verbeteren. We komen uit een wereld van repressief ageren terwijl de sociale kant neemt meer en meer aan belang toeneemt', aldus hoofdinspecteur Johan.
In Hasselt rijden inspecteurs Ruud en Bjorn naar een uitverkocht techno-feestje. Niet om op de dansvloer zelf te controleren op drugs - zonder reden is dat op een privéfeest niet altijd mogelijk - maar wel om de parking af te schuimen op zoek naar drugs. Een half uur controles op het parkeerterrein levert een heel opvallend resultaat op, want met een succespercentage van 100% is maar liefst elke controle positief.
In Genk valt de politie dan weer binnen in een café waar al vaker drugs werd aangetroffen. Bij de inval wordt er - opnieuw - heel wat drugs aangetroffen, met daarbovenop een vermoedelijk geval van fentanyl. Fentanyl is een levensgevaarlijke drugs die tientallen keren sterker is dan morfine of heroïne. 'Gelukkig treffen we de echte pure vorm van fentanyl nog niet of amper aan in ons land. In Amerika komt dat veel vaker voor. Daar zijn al heel wat sterfgevallen door het gebruik van fentanyl', zegt hoofdinspecteur Jimmy. Al lijkt het vooral een kwestie van tijd vooraleer de drug ook in ons land komt aanwaaien.
'Dealen Met Coke', woensdag 18 februari om 21.15 uur bij Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
- Verwacht twee keer per week het onverwachte in 'De Box'
- KRO-NCRV komt met speciale uitzending rondom verwoestende brand in Vondelkerk
- Pas als de deur opengaat, begint het spel voor de BN’ers in 'The Box'
- Dromen zijn fragiel, deadlines keihard: wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
- 'Dealen met Coke': Brusselse politie focust op preventie bij drugsverslaafden
- Klaasje Meijer, Alex Agnew en meer in 'Ik Vraag Het Aan' deze week
- Dit zie je dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben'
- 'Telefacts' brengt getuigenissen over horrornacht in Crans-Montana
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Ramadan begint: tijd voor 'Suhoor Stories' op NPO Radio 1
- Luisteraar Philippe kraakt de tweede lach van JOE en wordt 19.500 euro rijker
- Roxy Dekker, Sef en Bente grootste kanshebbers '3FM Awards'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
Kijktip van de dag
Met nog twee dagen te gaan toont de Andes zich van zijn hardste kant. De groep klautert over rotsblokken richting de gletsjer en bereikt op 5.200 meter het ijskoude hoogtekamp. Om 3.00 uur 's nachts, bij -15°C, start de ultieme klim: een ijshelling van 45 graden, elke stap een test van focus en kracht. Daarna lijkt de weg vrij, maar de berg blijft genadeloos. Uitputting en ijle lucht wegen door terwijl elke adem hen dichter bij de 5.752 meter hoge top brengt.
'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.