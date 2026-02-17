Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
'De Krokusquiz' is terug! Ontdek de 10 BV-teams die strijden voor de prijzentafel!
Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

'Dealen met Coke': Brusselse politie focust op preventie bij drugsverslaafden

dinsdag 17 februari 2026
Foto: Play - © Play Media 2026

In de zevende aflevering van 'Dealen Met Coke' trekt Eric Goens naar Brussel-Noord, waar hij patrouillerende agenten volgt in de stationsbuurt. Het duurt niet lang voor de drugsbetrappingen op heterdaad elkaar in sneltempo opvolgen.

Maar in plaats van verslaafden voor een zoveelste keer te beboeten, kiest de Brusselse politie voor een preventieve aanpak. Ze focussen vooral op hulpverlening, door o.a. mobiele wasmachines en douches tot bij de verslaafden te brengen. Dat doen ze met een zogenaamde LISA-antenne - een contactpunt waar mensen op een laagdrempelige manier terechtkunnen bij verschillende lokale diensten zoals het OCMW, de gemeente en de lokale politie. Een belangrijke stap in de juiste richting, zegt hoofdinspecteur Johan.


'Het is een dienst die nodig is én direct toegankelijk is voor de mensen. Dat is net het belangrijke. Ze moeten geen aanvraag indienen, ze moeten nergens naartoe gaan, want het komt tot bij hun. We doen dit om de mensen die op straat leven, hun waardigheid terug te geven en hun zelfbeeld te verbeteren. We komen uit een wereld van repressief ageren terwijl de sociale kant neemt meer en meer aan belang toeneemt', aldus hoofdinspecteur Johan.

In Hasselt rijden inspecteurs Ruud en Bjorn naar een uitverkocht techno-feestje. Niet om op de dansvloer zelf te controleren op drugs - zonder reden is dat op een privéfeest niet altijd mogelijk - maar wel om de parking af te schuimen op zoek naar drugs. Een half uur controles op het parkeerterrein levert een heel opvallend resultaat op, want met een succespercentage van 100% is maar liefst elke controle positief.

In Genk valt de politie dan weer binnen in een café waar al vaker drugs werd aangetroffen. Bij de inval wordt er - opnieuw - heel wat drugs aangetroffen, met daarbovenop een vermoedelijk geval van fentanyl. Fentanyl is een levensgevaarlijke drugs die tientallen keren sterker is dan morfine of heroïne. 'Gelukkig treffen we de echte pure vorm van fentanyl nog niet of amper aan in ons land. In Amerika komt dat veel vaker voor. Daar zijn al heel wat sterfgevallen door het gebruik van fentanyl', zegt hoofdinspecteur Jimmy. Al lijkt het vooral een kwestie van tijd vooraleer de drug ook in ons land komt aanwaaien.

'Dealen Met Coke', woensdag 18 februari om 21.15 uur bij Play.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Play
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

Met nog twee dagen te gaan toont de Andes zich van zijn hardste kant. De groep klautert over rotsblokken richting de gletsjer en bereikt op 5.200 meter het ijskoude hoogtekamp. Om 3.00 uur 's nachts, bij -15°C, start de ultieme klim: een ijshelling van 45 graden, elke stap een test van focus en kracht. Daarna lijkt de weg vrij, maar de berg blijft genadeloos. Uitputting en ijle lucht wegen door terwijl elke adem hen dichter bij de 5.752 meter hoge top brengt.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    18:04
    VRT NWS Update
  • 13:00
    Winterbeelden
    15:54
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 15:45
    Saïd & Anna
    15:50
    Samson en Marie
  • 15:15
    Gooische Vrouwen
    16:20
    America's Funniest Home Videos
  • 15:30
    Blind Getrouwd UK
    16:25
    Ik Vertrek
  • 15:25
    Animal Control
    15:50
    Colors of Love
  • 15:45
    Xena: Warrior Princess
    16:40
    24
  • 15:45
    Baywatch
    16:30
    Suits
  • 15:40
    Joe
    16:10
    Geen uitzending
  • 15:35
    De Tafel van Tine
    16:55
    Nonkels
  • 15:15
    FBI: Most Wanted
    16:10
    Grey's Anatomy
  • 15:45
    NCIS: Los Angeles
    16:40
    Brooklyn Nine-Nine
  • 15:20
    The Block Australia
    16:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 15:05
    Mark of a Serial Killer
    15:55
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 15:39
    Zo doe je het!
    15:55
    Sorry Music Classics
  • 15:40
    Toasted on wheels!
    16:00
    Streetfood
  • 15:45
    The Doctor Blake Mysteries
    16:50
    Call the Midwife
  • 15:05
    Hudson & Rex
    16:00
    The Resident
  • 15:15
    NOS Olympische Winterspelen
    21:55
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 15:15
    Sterren NL Carnaval
    16:00
    NOS Journaal
  • 15:40
    Kikkerdril
    16:50
    Superheldenschool