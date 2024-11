De zeilers zetten zich schrap voor een squall: 'Als we gaan, dan gaan we samen!'

De sfeer aan boord van de Initials BB is ondertussen niet meer stuk te krijgen. De zeilers kwamen al talloze walvissen tegen, kregen een uniek bezoek van vier nieuwsgierige orka's en namen zelfs al een duik in de Atlantische Oceaan met een diepte van zo'n 5.000 meter onder hun voeten.

En ook in aflevering zes bereikt de bemanning een nieuwe mijlpaal. De zeilers tellen samen af naar het moment waarop ze nog exact 1.000 zeemijl voor de boeg hebben. En alsof de ontlading niet groot genoeg is, haalt kapitein Sigrid een flesje bubbels boven om te klinken op hun afgelegde traject. Maar niet veel later zien co-schipper Willem en weervrouw Kat de bui al hangen in de verte, letterlijk dan.

'Zie je die regenzuil daar hangen, dat is een squal'", merkt Willem op. Squalls zijn mini-regenstormen die heel onverwachts opduiken en hard tekeer kunnen gaan. Windsnelheden van 200 kilometer per uur zijn zeker niet uitgesloten. 'In een mum van tijd verandert de omgeving compleet', zegt Kat. 'Het wordt donker, de wind giert, de golven schuimen en de regen valt met bakken uit de lucht.' En ook Steven ziet dat niet iedereen er gerust in is: 'Je ziet de dreiging van die buien op je afkomen en je kan die niet ontlopen want ze gaan sneller dan de boot. Je merkte dat er wat onrust was bij een aantal medezeilers of we dit wel zouden aankunnen.' En terwijl zet Jeroom zich schrap tussen Clara en Kat: 'Als we gaan, dan gaan we samen!'

