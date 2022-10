De voorlaatste aflevering van 'Klopjacht': halen beide duo's de finale?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2022

Kevin en Gillian komen al snel in nauwe schoentjes terecht. De broers Kevin & Gillian en vriendinnen Zahna & Nisrine kunnen het extractiepunt al ruiken. In tegenstelling tot tweelingzussen Imke & Saar konden zij wel onopgemerkt het felbegeerde communicatiemiddel in handen krijgen.

Met het bemachtigen van de gsm zetten de twee duo’s een grote stap richting de finale. Nu is het slechts een kwestie van uren om te overleven en het exacte eindpunt te bereiken.

In totaal hebben de voortvluchtigen nog 37 uur, minder dan twee dagen, om onopgemerkt tot bij het extractiepunt te raken. Dat motiveert niet enkel de duo’s, maar ook de speurders. Zij zijn het dan ook grondig beu en halen voor de laatste uren nog eens alles uit de kast. Alle beelden van de recyclageparken worden tot in detail herbekeken, en dat is niet zonder resultaat. De nummerplaat van de bestelwagen waarmee de broers Omokoko op schok zijn, raakt al snel bekend bij de speurders. Slagen Kevin & Gillian en Nisrine & Zahna erin om de finale te halen? Of worden ze net voor de eindmeet gevat door de speurders? 'Klopjacht', zondag 16 oktober om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.