De twee laatste battles in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Nadat Lorenzo en Ayse en Jasmina en Deborah zich al konden plaatsen voor de volgende fase, gaan deze week de twee laatste battles door in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

Gastjury Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe, Anne-Sophie Breysem en sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin vellen opnieuw hun vakkundig oordeel over de verschillende menu’s van de kandidaten. Onder een strakke tijdsdruk nemen de volgende duo’s het tegen elkaar op met als inzet hun eigen pop-up restaurant. Deze fase zal door de maatregelen rond het coronavirus op een later tijdstip opgenomen en uitgezonden worden.

Battle 3: Dominique en Wendy versus Claudia en Pino

Aflevering 13 op dinsdag 14 april

In de derde battle nemen Dominique en Wendy het op tegen vader en dochter Pino en Claudia: de Lovebirds versus de Siciliaanse Connectie. Met een score van 50 op 100 haalden Dominique en Wendy met de hakken over de sloot de battle-fase als derde van hun groep. Pino en Claudia eindigden met 67 op 100 ook als derde in hun groep. Een verschil van maar liefst 17 punten tussen beide duo’s. Maar in de battles staan de tellers opnieuw op nul.

'Als er vandaag iets misloopt, dan flip ik echt door', vertelt Claudia nadat vorige keer een Pinocchio-beeldje in de sauspan viel. 'Er is niets in de buurt dat er in kan vallen', sust papa Pino.

Bij Dominique en Wendy is er geen sprake van flippen. Ze werken rustig en gestructureerd totdat Wendy zich diep in de vinger snijdt. Ayse roept haar toe: 'Wendy, niets van aantrekken! Gewoon verder focussen'. Lorenzo vult aan: 'Je hebt nog negen andere vingers!'. Mira concludeert: 'Da’s pas een battle, als er bloed bij komt kijken!'.

Verbazen underdogs Wendy en Dominique of overwint het Italiaanse temperament? Samen met de gastjury oordelen Sergio en Marcelo welk duo op basis van hun zelfgekozen driegangenmenu het derde restaurant verdient.

Battle 4: Mira en Anne-Sophie versus Charlotte en Charlot

Aflevering 14 op donderdag 16 april (en voorlopig laatste aflevering)

Vanavond wordt in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' gestreden voor het vierde en laatste pop-up restaurant. Sweet Soulmates Mira en Anne-Sophie wonnen overtuigend in hun groep en scoorden met 92/100 de meeste punten van alle duo’s in de eerste fase. De groepswinnaar kreeg een belangrijk voordeel in de battle fase: ze concurreren tegen het duo met het laagst aantal punten van de andere groep. Mira en Anne-Sophie nemen het dus op tegen Charlot en Charlotte die als vierde eindigden in hun groep met 48/100. In een drie uur durende battle geven de vier dames het beste van zichzelf.

'We zien dit vooral als een tweede kans, we moeten beter doen, punt', klinkt een strijdvaardige Charlot. Voor Mira en Anne-Sophie wordt het dan weer zaak om hun hoog niveau aan te houden. Wanneer Anne-Sophie zich diep in de vinger snijdt, verliest ze even de controle, maar haar vriendin Mira krijgt haar met de nodige bemoedigende woorden opnieuw op de rails. Ook Sofie Dumont komt de meisjes wat peptalk geven.

Als hoofdgerecht serveren Mira en Anne-Sophie varkenswangen met witloofsla en aardappelwafeltjes en dat bevalt de jury wel. De Thaise curry met rijst en Belgisch roodrund van Charlot en Charlotte valt iets minder in de smaak. Wordt het een uitgemaakte zaak? Of is er een culinaire verrassing in de maak? Dat ontdekt de kijker op donderdag 16 april in de voorlopig laatste aflevering van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag en donderdag om 20.35 uur op VTM.