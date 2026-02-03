Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Sportjournalist en VRT NWS-gezicht Chris Van den Abeele (61) overleden

De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'

dinsdag 3 februari 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Lisa droomt van kinderen. Maar door haar endometriose voelt die kinderwens als een race tegen de klok. Terwijl de tijd dringt, ligt de renovatie van hun huis stil. Lisa en haar man Clifford leven al jarenlang in een kille bouwput in plaats van een warm nest.

Ten einde raad schakelt ze Andy Peelman in om haar klussende partner wakker te schudden. Maar het moordende tempo van de verbouwingswerken en de bijhorende stress wegen zwaar op hem...



'Help, Mijn Man is Klusser', dinsdag 3 februari om 21.15 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.



Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht VTM 2
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    De rugzak
    00:35
    Journaallus
  • 21:25
    Baghdad Messi
    23:50
    90 minutes
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Winter Vol Liefde
    00:25
    Gooische Vrouwen
  • 21:15
    Help, Mijn Man is Klusser
    00:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 20:35
    Charlie's Angels
  • 20:35
    Prisoners
    00:05
    60 Days In
  • 21:25
    The Endgame
    00:15
    Buffy the Vampire Slayer
  • 21:25
    The X-Files
    01:00
    The Golden Girls
  • 21:15
    De Rechtbank
    00:15
    De Tafel van Gert
  • 21:25
    The Way Home
    00:45
    New Girl
  • 21:25
    Seal Team
    00:20
    Bar Rescue
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    00:40
    Bachelor in Paradise Australia
  • 21:20
    World's Most Evil Killers
  • 21:20
    Trends Doc
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:27
    Ver Gevorderd
    00:00
    Oh What A Night
  • 21:25
    Sarah's Sweet Table
  • 21:00
    Art Detectives
    00:40
    Marie Antoinette
  • 20:35
    Paradise
    00:20
    The Resident
  • 20:40
    Bed & Breakfast
    00:40
    Pauw & De Wit
  • 21:20
    Focus
    00:50
    Nieuwsuur
  • 21:25
    Woonkoorts
    00:20
    Nog Eén Keer Fit