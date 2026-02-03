De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'

Lisa droomt van kinderen. Maar door haar endometriose voelt die kinderwens als een race tegen de klok. Terwijl de tijd dringt, ligt de renovatie van hun huis stil. Lisa en haar man Clifford leven al jarenlang in een kille bouwput in plaats van een warm nest.

Ten einde raad schakelt ze Andy Peelman in om haar klussende partner wakker te schudden. Maar het moordende tempo van de verbouwingswerken en de bijhorende stress wegen zwaar op hem...

'Help, Mijn Man is Klusser', dinsdag 3 februari om 21.15 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.