De strijd om Elke zorgt voor onrust in de mannenvilla

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Na de ochtend work out is er post voor de mannen. Enkele vrijgezellen mogen op date en mogen genieten van Elke's guilty pleasure: chocolade! In de mannenvilla steekt ondertussen jaloezie de kop op. Er komen barsten in het mannenbastion.

Het is duidelijk dat een paar mannen al dromen van een toekomst met Elke en daarvoor willen ze heel ver gaan.



Wouter: 'Ik denk dat we het allemaal onderschat hebben.'

Nu Vincent eindelijk een date met Elke weet te strikken maakt hij gebruik van de situatie om zijn boekje open te doen over bepaalde mannen in de villa. Vincent: 'Sommige zijn wel intellectueel, maar hebben dan niet bepaald uiterlijk, sommige hebben humor,... ja gij wilt ook niet belachelijk overkomen e.' Elke komt daar een paar dingen te weten die haar niet vrolijk stemmen en twijfelt aan de oprechtheid van sommigen mannen. Elke: 'Ik ben geschrokken over Vincent zijn openheid over de groep.' 'De Bachelorette', elke donderdag om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.