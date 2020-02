De samensmelting komt dichter in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Met de samensmelting in zicht, is het knokken om te blijven Dennis voelde zich onmiddellijk op zijn gemak in het Vlaamse kamp.

Zijn team verloor echter de laatste proef en bij het kampvuur bleek dat het triumviraat van Niels, Ruth en Koen ervoor had gekozen hem naar huis te sturen. 'Hij was een te sterke concurrent voor in de finale', klinkt het. Dennis voelt zich genaaid, er is hem een mes in de rug gestoken. Wanneer gaan de Belgen elkaar eruit stemmen? Is hun keuze wel zo tactisch sterk? Kamp Noord is verbaasd door de eliminatie van Dennis.

Farah speelde met Liesbet ondertussen al twee Robinsons naar huis. Kan Dennis hier verandering in brengen, of gaat hij kapot aan Farah's 'uithongeringstechniek'? Beiden willen alleszins voor de volle honderd procent blijven strijden.

Iedereen settelt zich in zijn nieuw samengesteld team. Evenwichten worden gevonden. Herman is in zijn nopjes door de verandering van eiland. Thomas en Kevin zijn ook sterke toevoegingen aan Kamp Noord. Zij hebben nu zeven leden, waar Kamp Zuid het met vijf moet stellen.

Maar kan Kamp Noord hun fysische overgewicht ook omzetten in resultaten bij een volgende, zware beproeving? De samensmelting laat ook niet lang meer op zich wachten.

'Expeditie Robinson', donderdag 27 februari om 20.35 uur bij VIER.