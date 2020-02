De Miljoenenweek van 'Huizenjagers' is terug

Deze week gaan de Huizenjagers naar jaarlijkse gewoonte opzoek naar exclusieve panden tijdens de Miljoenenweek. In de Miljoenenweek van dit seizoen doorkruisen de makelaars heel BelgiŽ op zoek naar ideale panden. Van een cohousing-project tot religieuze panden.

De eerste Huizenjager van de week is Jan. Hij staat al 15 jaar in het vak en specialiseerde zich doorheen de jaren in het verkopen van luxevastgoed. De verkoop van luxepanden is een uitdaging, maar Jan is een winnaar.

Kevin is al 10 jaar zaakvoerder van 'M Vastgoed' in Heule maar sinds enkele maanden werd ook het luxueuze 'M GOLD' geboren. Die gouden liefde voor miljoenenpanden ontpopte zich door Kevins favoriete guilty pleasure programma op VIJF: 'Million Dollar Listing'.

Anne groeide op in de verkoop van villabouw. Deze ravissante dame had altijd al een voorliefde voor grote villa's. Ondertussen is Anne een geroutineerd vastgoedmakelaar. Ze verkoopt ook doorsnee woningen, maar het luxevastgoed heeft een bijzonder plekje in haar hart.

Maandag: Thang, Kamilla en Dennis zoeken samen naar een huis waar ze met drie of zes gezinnen kunnen cohousen. Elk koppel heeft naast een eigen slaapkamer ook een eigen keuken en badkamer nodig. Daarnaast zoeken ze ook een grote ruimte waar ze met zijn allen tijd kunnen doorbrengen.

Dinsdag: Bart en Anna zoeken een huis om samen te wonen met hun twee kindjes. Bart heeft twaalf bedrijven waarvan M-Design het bekendste is. Ze zoeken een villa in Schilde of Brasschaat met alle luxe van dien, een zwembad, fitness, cinema en een garage voor vier wagens. En kritisch, dat zijn ze ook.

Woensdag: Nina en Justine zijn moeder en dochter. Nina heeft al een eigen kunstgalerij en nu wil ze nog eentje in het bruisende hart van Antwerpen. Grote open ruimtes zijn dus een must. Daarnaast moet er aan de galerij een appartement verbonden zijn waar mensen kunnen kijken hoe ze kunst in hun woning kunnen uitstallen. Dat wordt een pittige opdracht voor de huizenjagers.

Donderdag: Sven en zijn collega’s sluiten de week af. Ze werken samen in het marketingbureau, Like A Virgin. Samen zoeken ze een groot religieus pand waar ze hun bedrijf kunnen huizen. En dat allemaal in een straal rond 20 km van Kortrijk.

Wie neemt de Miljoenentrofee mee naar huis?

'Huizenjagers', van maandag tot en met donderdag om 19.45uur op VIER.