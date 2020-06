De laatste aflevering van 'Spoed 24/7' op Eén

De laatste aflevering van 'Spoed 24/7' op En

An viel in het donker bij een huis van vrienden in een keldergat van drie meter diep. Brent heeft een ziekte waardoor het kaliumpeil in zijn bloed soms gevaarlijk laag zakt.

Wanneer hij op spoed binnenkomt, is hij helemaal verlamd. Maria is haar hele leven boerin geweest. Nu is ze 91 en ze is de laatste tijd al verschillende keren gevallen. Rosanne is 7. Ze heeft glutenintolerantie en de dokters vrezen dat daar nu ook nog eens diabetes bovenop komt.

'Spoed 24/7', maandag 22 juni om 20.45 uur op Eén.