'De Jaren 80 voor Tieners' duikt 1985 in

Hoog bezoek: de paus komt naar België. De voetbalmatch tussen Juventus en Liverpool eist tientallen doden op de Heizel in Brussel.

De grootste artiesten van het planeet maken tijdens Live Aid muziek tegen de honger in Ethiopië. Net nadat de moeder van Steven in de Delhaize van Aalst is gaan winkelen, slaat de Bende van Nijvel er harder toe dan ooit tevoren. Gelukkig worden de leden van de CCC alvast opgepakt, terwijl ze een hamburger zitten te eten in een fastfoodrestaurant. Steven leert de tieners hoe Mick Jagger en David Bowie het jaar 1985 al dansend afsloten.

'De Jaren 80 voor Tieners', donderdag 14 april om 20.40 uur op Eén.