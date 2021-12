De Italiaanse furie, le Gateau Thibaut of de creatieve precisie, wie wordt de winnaar van 'Bake Off Vlaanderen'?

In deze finale wordt duidelijk wie de grote winnaar wordt van het vijfde seizoen van 'Bake Off Vlaanderen'. De ingrediŽnten blijven dezelfde, alleen zijn de zenuwen nog groter nu we aan de finale aanbeland zijn. En dan moeten familie en vrienden nog aanschuiven voor het grote verdict... Wie wordt het: Enza, Thibaut of Stephanie?

Eindelijk zijn we zover; de finale tweedaagse. Voor elke kandidaat is het naar eigen zeggen al een overwinning zo ver geraakt te zijn. Thibaut is nog speciaal naar de kapper geweest, bij Stephanie is het oma die de haren nog geknipt heeft, Enza wordt er wat emotioneel van. 'Iedereen zegt dat we moeten genieten, maar we moeten wel nog bakken, hé', zo vat Thibaut het mooi samen.

In elk geval: the show must go on en dus krijgen de finalisten al meteen de eerste opdracht voorgeschoteld: maak een koffie- of theetaart. Thibaut is een echte koffiefreak, hij zit vaak stijf van de cafeine opgespannen achter de computer. Enza gaat dan weer voor de ‘caffe italiano’, sterker dan de traditionele espresso. Stephanie gooit het dan weer – hoe kan het ook anders- over een andere boeg. Ze gaat voor een theetaart, een ode aan de muntthee van haar mama.

De bakkers gaan aan de slag en Wim tracht wat rust te brengen. Of is het net omgekeerd? Doet hij een schepje bovenop de zenuwen wanneer hij Italiaanse likeurtjes achterover kapt bij de kandidaten of Stephanie confronteert met een oude Facebook-pagina waarop ze haar suikerventjes toonde? Het gaat er alvast zenuwachtig aan toe.

En dat verbetert niet wanneer de kandidaten als technische proef voor een Fake Fruit-taart moeten gaan. Bak drie taartjes die de eter op het verkeerde been zetten alsof het echte abrikozen zijn. Zal iedereen wel overweg kunnen met het droogijs of met vaste hand de spuitbus kunnen hanteren die het fruit een leuke blos geeft? Afwachten maar...

En dan is het voor de laatste keer tijd voor het spektakelstuk, het bakken van een 'over the top'-taart. Enza kiest voor een sprookjestaart met suikerkristallen, want 'iedereen schrijft elke dag aan zijn sprookje, net als zij'. Stephanie gaat dan weer voor een 'ter land, ter zee en in de lucht'-gebak, want ze voelt nu net dezelfde kriebels als destijds bij haar duosprong. Thibaut tot slot kiest voor een 'light a candle for good luck'-taart, want al zijn vrienden en familie hebben weken aan een stuk een kaars voor hem gebrand...

Zullen de kaarsen geluk brengen? Kunnen de kandidaten voor de allerlaatste keer de zenuwen de baas of wordt het voor sommigen een afscheid in mineur?

Anyway, de taarten zijn gebakken, de strijd is gestreden, de jury trekt zich terug om haar eindoordeel te vellen. Om de stress van het wachten wat te verzachten, mogen de finalisten hun vroegere collega-bakkers verwelkomen, samen met vrienden en familie.

En dan doen Wim, Regula en Herman een laatste keer hun intrede en wordt duidelijk wie deze editie van 'Bake Off Vlaanderen' op zijn of haar palmares mag schrijven...

'Bake off Vlaanderen', woensdag 15 december om 20.35 uur bij Play4.