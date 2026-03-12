De Goorissen zijn onder de indruk van de wissel van de wacht in Athene
donderdag 12 maart 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026
Sam, Kelly, Shania en Kenji dompelen zich onder in de rijke geschiedenis van de Griekse hoofdstad Athene. De indrukwekkende ceremonie tijdens de wissel van de wacht aan het Monastiráki-plein mag dan ook niet ontbreken op het must-see-lijstje van de familie.
'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 12 maart om 21.45 uur bij VTM 2. Stream alle afleveringen met VTM GO+.
Expeditie Gooris op tv
Zaterdag 14 maart 2026 om 22u35
In Athene leren Sam, Kelly, Kenji en Shania de basis van het Grieks en laten ze zich rondleiden door de stad. Gids Joseph toont hen het Monastir?ki-plein en de indrukwekkende ceremonie tijdens de aflossing van de wacht.
Donderdag 12 maart 2026 om 21u45
De familie duikt in de rijke geschiedenis van Athene. Ze leren de basis van het Grieks en laten zich rondleiden door de stad. Gids Joseph toont hen het Monastiráki-plein en de indrukwekkende ceremonie tijdens de aflossing van de wacht.
'Expeditie Gooris - Citytripping', om 21.45 uur op VTM 2.