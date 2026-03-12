Play pakt dit voorjaar uit met verticale vernieuwing, verfrissende verhalen en veelbelovende vetes
De Goorissen zijn onder de indruk van de wissel van de wacht in Athene

donderdag 12 maart 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Sam, Kelly, Shania en Kenji dompelen zich onder in de rijke geschiedenis van de Griekse hoofdstad Athene. De indrukwekkende ceremonie tijdens de wissel van de wacht aan het Monastiráki-plein mag dan ook niet ontbreken op het must-see-lijstje van de familie.



'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 12 maart om 21.45 uur bij VTM 2.


Expeditie Gooris op tv
Zaterdag 14 maart 2026 om 22u35  »
VTM
In Athene leren Sam, Kelly, Kenji en Shania de basis van het Grieks en laten ze zich rondleiden door de stad. Gids Joseph toont hen het Monastir?ki-plein en de indrukwekkende ceremonie tijdens de aflossing van de wacht.
Donderdag 12 maart 2026 om 21u45  »
VTM 2
In Athene leren Sam, Kelly, Kenji en Shania de basis van het Grieks en laten ze zich rondleiden door de stad. Gids Joseph toont hen het Monastir?ki-plein en de indrukwekkende ceremonie tijdens de aflossing van de wacht.

Persbericht VTM 2
