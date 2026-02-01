De allerleukste series op Disney Channel en Disney Junior in februari

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 februari 2026
Foto: © Disney Channel 2026

Bereid je voor op een week vol pure chaos, humor en energie, want alles staat in het teken van Kiff. Kiff en haar onafscheidelijke beste vriend Barry storten zich in ontspoorde situaties: spontane dansmomenten, overdreven emoties en avonturen die altijd nét iets uit de hand lopen.

SPECIAL
KIFF
Vanaf 2 t/m 6 februari om 12.45 uur en 18.00 uur op Disney Channel. 


NIEUWE AFLEVERINGEN 
MIRACULOUS 

Wanneer plots een nieuwe superschurk opduikt die angstaanjagend veel lijkt op een oude bekende, dreigt alles wat Marinette zorgvuldig verborgen houdt aan het licht te komen. Terwijl Parijs opnieuw in gevaar is, moet Ladybug alles op alles zetten om de stad te redden, zonder haar grootste geheim prijs te geven.

Vanaf 7 t/m 21 februari elk weekend om 9.10 uur en 15.50 uur op Disney Channel. 

NIEUW SEIZOEN
WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE

Jaren na de avonturen van de Waverly-familie heeft Justin Russo gekozen voor een normaal leven, maar zijn magie laat zich niet zomaar vergeten. Wanneer de jonge toverleerling Billie opduikt en hem vraagt haar te trainen, moet Justin opnieuw zijn toverkrachten gebruiken. Terwijl hij balans probeert te vinden tussen zijn familie, een 'gewone' volwassenwereld en de mysterieuze magie van Billie, ontdekt hij dat zelfs een ervaren tovenaar soms hulp nodig heeft om het juiste pad te vinden.

Vanaf 9 t/m 12 februari om 15.30 uur op Disney Channel. 

SPECIAL
GIRLS IN SCIENE - IRON MAN EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDEJS

Riri Williams is een uitzonderlijk talent. Als Ironheart staat ze haar mannetje naast grootheden als Tony Stark en Amadeus Cho, niet alleen als held, maar ook als denker. Waar Tony excelleert in techniek en Amadeus in pure intellectuele kracht, ligt Riri’s grootste kracht in de wereld van computer science.

Vanaf 9 t/m 13 februari om 14.55 uur op Disney Jr.

PREMIERE
ARIEL S2

Na de ontdekking van een betoverende, nieuwe kristalwereld beginnen Ariel en haar vrienden aan een reeks spannende onderwateravonturen. Ze krijgen gezelschap van Akiko, een dappere en nieuwsgierige zeemeermin, en haar trouwe huisdier Axyl, een schattige axolotl die van kleur kan veranderen. Samen verkennen ze de mysterieuze Kristalwereld, vol eindeloze kamers en kronkelende gangen, waar achter elke hoek nieuwe zeewezens en verrassingen op hen wachten. Een magische reis vol vriendschap, ontdekking en verwondering onder de zee.

Vanaf maandag 23 februari, elke werkdag een dubbele aflevering om 10.45 uur op Disney Jr.


Persbericht Disney Channel
https://tv.nl.disney.be/
