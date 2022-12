David Van Reybrouck komt naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Zijn academische carrière - hij is doctor in de archeologie – gaat als een speer. Maar het literair debuut van David Van Reybrouck, De Plaag, maakt duidelijk dat hij nog andere talenten heeft.

Al snel beslist hij om al zijn tijd aan het schrijven te wijden. Klasbakken als Josse De Pauw en Bruno Vanden Broecke brengen zijn toneelteksten tot leven. En in 2010 slaat Congo: Een geschiedenis in als een bom: waanzinnige verkoopcijfers, de Libris Geschiedenis Prijs én de AKO Literatuurprijs, boven op een hoop internationale onderscheidingen.

Het overweldigende succes verrast David. Hij geeft het een plaats door zijn tijd en energie ook aan vrijwilligerswerk te wijden: hij wordt voorzitter van PEN Vlaanderen, dat zich inzet voor vrijheid van meningsuiting. En hij richt de G1000 op, een Belgische burgertop. Als vijftiger is David Van Reybrouck nog altijd even begeesterd door de mens en waar die toe in staat is. Van adembenemende schoonheid tot pikdonkere gruwel. Van Indonesië tot Washington DC. Hoewel schrijven hem fundamenteel gelukkig maakt, voelt het als een plicht om op politiek vlak mee aan de alarmbel te trekken. De democratie ligt wereldwijd onder vuur en onze planeet staat in brand. Om maar iets te noemen. ​

David Van Reybrouck wandelt de studio van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' binnen met aangrijpende documentaires, ontroerende hedendaagse dans en genoeg verhalen, inzichten en vlammende waarheden om een heel seizoen te vullen.

