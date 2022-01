Dat is nu toevallig een van zijn specialiteiten: 'Gert De Musical'!

Samen met de beste musicalcast van Vlaanderen zorgde James Cooke de voorbije maanden voor onvergetelijke songs, prachtige podiumacts en hartverwarmende televisie. Wekelijks keken er maar liefst 1.1 miljoen Vlamingen mee naar dit muzikaal spektakel.

Donderdag 13 januari ontvangt James zijn laatste gast, maar ook zijn beste vriend: Gert Verhulst. Volgende week kunnen de fans ook genieten van een compilatieaflevering.

Gertje groeit op als een verlegen jongentje. Maar wel een jongen die al snel beslist om boven het maaiveld uit te steken. Hij is jaar na jaar de beste van de klas. Op zijn vijftiende neemt hij afscheid van zijn mooie krullen en schrapt hij gemiddeld uit zijn woordenboek. De drang om op het podium te staan is groot. Hij acteert, regisseert en produceert zijn eerste theatershows al snel en helemaal zelf. En niet veel later geeft hij samen met zijn hond de jeugd van miljoenen kinderen kleur. Omringd door talent krijgt Gert De Musical bezoek van de enige echte Danny Verbiest en van megavriendin Free Souffriau.

Gert Verhulst: 'James is mijn beste vriend en hij kent me door en door. Als er iemand een musical kan maken over mijn leven, moet hij het wel zijn. En ik had gelijk, want ik heb echt heel hard genoten van begin tot einde. De geweldige songs, het terugzien van enkele vrienden en de herinnering aan heel bijzondere momenten in mijn leven . Ze hebben me ontroerd maar ook energie gegeven. Een muzikale volgelvlucht doorheen mijn leven die ik nooit zal vergeten.'

Maar naast liefde voor muziek is er ook muziek voor de liefdes in Gert zijn leven. Voor Ellen, voor zijn kinderen, voor Saint-Tropez en de Franse nostalgie. En zelfs Gert zijn allereerste liefje, Karine werd door James opgespoord.

'Gert De Musical', donderdag 13 januari om 20.30 uur op Play4 en goplay.be.