'Dagelijkse Kost' is terug: DIT is het eerste weekmenu!

Vanaf maandag gaat Jeroen Meus weer iedere dag een potje koken. Wie inspiratie nodig heeft, kan dus steeds afstemmen op Eén voor de leukste recepten. Wij kijken al even vooruit.

Maandag: Kippenbillen op de barbecue met peper-citroenboter, sla en tomaten

Het nieuwe seizoen van 'Dagelijkse Kost' gaat van start met de zomervakantie nog vers in het geheugen. Jeroen roostert kippenbillen op de campingbarbecue met een eenvoudige salade van sla en tomaat en een frisse citroen-peperboter.



Dinsdag: Tomaat-garnaal met watermeloen

Tomaten en garnalen zijn een combinatie die we maar al te goed kennen. De frisse combinatie met watermeloen maakt het meteen wat specialer! Deze heerlijk frisse salade is ideaal voor het warme zomerweer.



Woensdag: Apero spreads met crackers

Jeroen serveert voor ieder wat wils met deze drie makkelijke 'spreads' om je aperitiefmoment naar een hoger niveau tillen. Een vegetarische dip met erwtjes en munt, een romige mousse van ham en paté en een derde spread op basis van vis en roomkaas. Heerlijk met wat overschotjes geroosterd brood erbij.



Donderdag: Pasta met merguez, aubergines

Jeroen bereidt een eenvoudige, smaakvolle en gezonde pasta met merguez, auberginepesto, kerstomaten en rucola. Dit is echt perfect om op de eerste dag van het schooljaar op tafel te toveren.



Vrijdag: Taart met Bretoens zanddeeg, citroenpudding

Wat een toptaart staat er vandaag weer op het menu! Een krokante bodem van Bretoens zanddeeg met citroenpudding, afgewerkt met een hoop verse frambozen. Een knaller van formaat om het eerste weekend van september goed in te zetten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.