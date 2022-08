'Costa Belgica' doet dromen van vastgoedparels onder de Spaanse zon

De makelaars van 'Costa Belgica' zijn terug en doen de kijker meer dan ooit wegdromen van Spaanse vastgoedparels. Vanaf maandag 22 augustus reist VTM 2 naar het zonovergoten Spanje om binnen te kijken in het werk en leven van tien Vlaamse vastgoedmakelaars.

In iedere aflevering gaat een makelaar samen met een Vlaamse klant op zoek naar diens ultieme droomwoning in de Costa Belgica, de kuststrook van de Costa Blanca tot de Costa del Sol. Alsof dat niet genoeg is, brengen de makelaars de fantasie van de kijker nóg harder op hol door een unieke inkijk te geven in ‘s werelds meest luxueuze en exclusieve miljoenenvilla’s onder de Spaanse zon. Klaar om een duik te nemen in pure property porn?

In de eerste aflevering gaat oude bekende Matti op zoek naar een Spaanse Casa voor een jong gezin dat definitief naar Spanje wil verhuizen. Nieuwe gezichten Veerle en Ralph geven dan weer een exclusieve blik achter de schermen van enkele oogverblindende miljoenenvilla’s in Marbella. Terwijl Ralph een villa van maar liefst 17,8 miljoen euro in the picture zet, bezoekt Veerle een klant die een luxueus ontspanningsoord aan het bouwen is.

Maak kennis met de drie topmakelaars uit de eerste aflevering van 'Costa Belgica':

Veerle van 'Exceptional Marbella'

Voor een 'rich & famous'-villa op maat, zit je bij Veerle aan het juiste adres. De Antwerpse noemt zichzelf dé personal shopper voor luxe-eigendommen in Marbella. Vaak vliegt ze eerst naar België om haar klanten te ontmoeten, om zo de droomwoning te vinden die perfect bij hen past. De naam ‘Exceptional Marbella’ heeft haar bedrijf dan ook niet gestolen. Geen idee is te gek: wilt de klant een grote infinity pool, golfbaan, cinema of zeven slaapkamers? Dan zoekt Veerle tot ze vindt. Daarvoor tasten haar klanten diep in hun buidel, want de bedragen van de villa’s kunnen oplopen tot 6 miljoen.

Ralph van 'Drumelia' in Marbella

De 23-jarige Ralph uit Brugge heeft pas zijn stage bij vastgoedkantoor Drumelia achter de rug en wist er meteen een job als vastgoedmakelaar te veroveren. Zijn volhardende en ambitieuze aanpak vielen in de smaak bij het vastgoedkantoor: 'Ralph could be the next big thing', aldus de trotse eigenaar van Drumelia. Ralph voelt zich dan ook volledig thuis in de vastgoedwereld waar grote getallen dagelijkse kost zijn. 'Als je het vergelijkt met de voetbalwereld zitten wij op Champions League niveau, wij verkopen om en bij het meest luxueuze vastgoed ter wereld', aldus Ralph.

Matti van 'Global Spain' in Torrevieja

In het eerste seizoen van 'Costa Belgica' maakte de kijker kennis met de charmante sterverkoper Matti, afkomstig uit Sint-Katelijne-Waver en in een vorig leven model. Intussen werden Matti en zijn vriendin Charley Louise trotse ouders van hun zoontje Marley Monaco. Ondanks deze gezinsuitbreiding werkt Matti nog steeds 24/7 en zet hij alles op alles om dé perfecte woning voor zijn klanten te vinden.

Het tweede seizoen van 'Costa Belgica', vanaf maandag 22 augustus om 21.40 uur bij VTM 2.