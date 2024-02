Comedypower in de tweede aflevering van 'Scheire en de Schepping'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

Lachen, gieren en brullen geblazen in de volgende aflevering van 'Scheire en de Schepping', want Lieven heeft heel wat comedypower uitgenodigd in zijn panel.

Comedians Lukas Leli en Dena Vahdani worden geflankeerd door aanstormende talenten Roosje Pertz en Fuad Hassen. Samen worden ze ondergedompeld in een warm wetenschappelijk bad en gaan ze op zoek naar antwoorden op de meest verrassende vragen.

Samen komen ze te weten waarom ze in de jaren 50 hamsters in de microgolf staken, maar ook hoe je iemand kan vergiftigen met een simpele theepot. De klacht van de schepper komt deze week van een koppel in Amerika dat maar liefst 300 keer bezoek kreeg van de FBI en de hulpdiensten voor o.a. ontvoeringen, zelfmoordpogingen en verschillende wraakacties, maar daar eigenlijk niets mee te maken heeft. De vorst der vorser van deze week is dr. Jeannette Heiligers en zij is op zoek naar een manier om ruimteafval op te ruimen. 'Scheire en de Schepping', donderdag 29 februari om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.