Comedy Central start het jaar met fan-favorieten, marathons en onweerstaanbaar veel humor

zaterdag 27 december 2025

Januari is dé maand om het wat rustiger aan te doen: gezellig binnen, knus in de zetel en klaar voor vertrouwde comedy die je luidop doet lachen. Bij Comedy Central staat de start van het jaar helemaal in het teken van publiekslievelingen, iconische animatie en heerlijke stunts waar elke comedyfan warm van wordt.

'Daria' S1–5 – Animatiestunt
Maandag t.e.m. vrijdag om 12.30 uur - vanaf 5 januari


De iconische animatiereeks 'Daria' - de cultfavoriet die ooit ontstond als spin-off van Beavis and Butt-Head - is terug op je scherm. Daria Morgendorffer, de scherpe en sarcastische tiener die het absurde van de wereld feilloos fileert, is dé perfecte antiheldin om je middag mee te vullen. Vijf seizoenen lang droge humor, cynische wijsheden en schaterlachwaardige observaties.

'Digman!' – Animatiestunt
Dinsdag t.e.m. vrijdag om 22.45 uur - vanaf 13 januari

In de wereld van 'Digman!' zijn archeologen supersterren - en Rip Digman wil zijn comeback maken. Met zijn enthousiaste assistent Saltine reist hij de wereld rond op zoek naar een van de meest legendarische verloren artefacten ooit: Hammurabi’s hoed. Snelle grappen, absurde avonturen en animatie met een stevige comedic punch: pure Comedy Central-energie.

'South Park Wendy stunt'
Dinsdag t.e.m. vrijdag om 2200 uur - vanaf 20 januari

'South Park'-fans, maak jullie klaar: drie weken lang draait alles om Wendy Testaburger én een selectie van de meest memorabele afleveringen uit de geschiedenis van de reeks. Hilarisch, scherp, totaal over the top - en absoluut niet te missen. De line-up bevat klassiekers zoals:

'Cartman Gets an Anal Probe'
'Pinkeye'
'Chef Goes Nanners'
'Something You Can Do with Your Finger'
'Proper Condom Use'
'The Hobbit'
'Elementary School Musical'

Januari wordt grappiger, gezelliger en heerlijk herkenbaar. Tune in, zet je neer en geniet van een maand vol pure comedyklassiekers.


Persbericht Comedy Central/Walkie Talkie
https://www.comedycentral.nl/
