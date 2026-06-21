Nog exact 1 week tot de seizoensfinale van 'Thuis': wat moet je weten?
Dit zie je deze week in 'Thuis' - FINALEWEEK!
Dit zie je deze week in 'Familie' - FINALEWEEK!

'My Big Fat Fabulous Life' vanaf maandag terug op TLC

zondag 21 juni 2026
Foto: © TLC 2026

Het afgelopen jaar was voor Whitney Thore een verdrietig en tumultueus jaar. Niet alleen overleed haar moeder, ook ontdekte ze dat ze een halfzus heeft en strandde de relatie met haar Franse vriend.

Ondertussen vieren haar vrienden en exen juist de nodige hoogtepunten, zoals Buddy die onlangs trouwde en Lennie die vader wordt. Hoewel ze vindt dat ze niet mag klagen, voelt Whitney dat ze stilstaat in haar leven. Zeker nu ze binnenkort veertig wordt en haar kinderwens urgenter wordt. Om een midlifecrisis te voorkomen, grijpt ze terug op het enige waar ze altijd blij van wordt: dans. Daarmee vrolijkt ze niet alleen zichzelf op, maar ook haar vele volgers die ze kreeg sinds haar YouTube-video ‘Fat Girl Dancing’ uit 2014. In die virale video laat ze haar passie voor dansen zien, ondanks de gewichtstoename door PCOS. Helaas ontdekt ze in het nieuwe seizoen dat er naast fans ook haters zijn die haar zelfvertrouwen verder onder druk zetten. Toch weigert de krachtige Whitney zich uit het veld te laten slaan.


'My Big Fat Fabulous Life', vanaf  maandag 22 juni om 21.30 uur op TLC.

Ook interessant
Nog exact 1 week tot de seizoensfinale van 'Thuis': wat moet je weten?
Dit zie je deze week in 'Thuis' - FINALEWEEK!
Dit zie je deze week in 'Familie' - FINALEWEEK!

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

WK Fifa Voetbal 2026 - Sporza

Liveverslag van België - Iran, wedstrijd op speeldag twee in groep G van het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada, vanuit het Los Angeles Stadium in Inglewood, Californië in de VS. Iran mag voor de Rode Duivels geen obstakel vormen. 'Haal het telraam er maar bij', voorspelde Peter Vandenbempt zelfs in zijn voorbeschouwing op Sporza. Commentaar: Filip Joos. Presentatie: Karl Vannieuwkerke. Studiogasten: Gert Verheyen, Steven Defour en Wesley Sonck.

'Sporza FIFA WK voetbal 2026: België - Iran', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:00
    Sporza: Baloise Belgium Tour
    17:30
    Clips
  • 16:30
    Diana and Dodi: The Princess and The Playboy
    17:40
    Sporza: FIFA WK Voetbal 2026
  • 16:30
    Felix, op zoek naar de schat van M.
    17:50
    Zig & Sharko
  • 16:35
    Wie zoekt die wint
    17:40
    Hoe zal ik het zeggen?
  • 16:35
    Costa Belgica
    17:40
    Snackmasters
  • 16:50
    How I Met Your Mother
    20:35
    Downton Abbey: A New Era
  • 17:00
    Top 20 Funniest
    22:30
    Meet Joe Black
  • 16:20
    ER
    00:45
    Suits
  • 16:40
    SOS Piet
    19:25
    Drie mannen onder een dak
  • 16:55
    Stukken van mensen
    20:00
    Chateau Meiland La Dolce Vita
  • 16:30
    CSI: Crime Scene Investigation
    17:20
    Criminal Minds
  • 17:05
    3rd Rock From the Sun
    20:35
    Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
  • 16:55
    Next Level Chef
    17:45
    Komen Eten
  • 17:05
    Killer at the Crime Scene
    20:30
    Casey Anthony: Where the Truth Lies
  • 16:54
    Z-Weekoverzicht
    17:28
    Trends Talk
  • 17:00
    De tip
    18:00
    Classics 55
  • 17:05
    Guillaume's Paris
  • 17:05
    Murdoch Mysteries
    18:00
    Hope Street
  • 16:25
    Law & Order: Special Victims Unit
    19:00
    The Resident
  • 14:50
    NOS Studio Sport Live
    17:15
    NOS WK Avond
  • 17:05
    Pauscast
    17:30
    Verloren in het Lake District
  • 17:05
    Zenith
    17:30
    De Mensenbieb