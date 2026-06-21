'My Big Fat Fabulous Life' vanaf maandag terug op TLC

Het afgelopen jaar was voor Whitney Thore een verdrietig en tumultueus jaar. Niet alleen overleed haar moeder, ook ontdekte ze dat ze een halfzus heeft en strandde de relatie met haar Franse vriend.

Ondertussen vieren haar vrienden en exen juist de nodige hoogtepunten, zoals Buddy die onlangs trouwde en Lennie die vader wordt. Hoewel ze vindt dat ze niet mag klagen, voelt Whitney dat ze stilstaat in haar leven. Zeker nu ze binnenkort veertig wordt en haar kinderwens urgenter wordt. Om een midlifecrisis te voorkomen, grijpt ze terug op het enige waar ze altijd blij van wordt: dans. Daarmee vrolijkt ze niet alleen zichzelf op, maar ook haar vele volgers die ze kreeg sinds haar YouTube-video ‘Fat Girl Dancing’ uit 2014. In die virale video laat ze haar passie voor dansen zien, ondanks de gewichtstoename door PCOS. Helaas ontdekt ze in het nieuwe seizoen dat er naast fans ook haters zijn die haar zelfvertrouwen verder onder druk zetten. Toch weigert de krachtige Whitney zich uit het veld te laten slaan.

'My Big Fat Fabulous Life', vanaf maandag 22 juni om 21.30 uur op TLC.