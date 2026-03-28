Comedy Central serveert april vol mutanten, pandemiepaniek en schaamteloos veel humor

April op Comedy Central is er eentje om van te smullen: 'South Park' keert terug met vier Covid-specials, 'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' maakt zijn zenderpremière, én gloednieuwe seizoenen van 'Inside Amy Schumer' en 'Corporate' staan klaar.

SOUTH PARK SPECIALS

Zondag om 22.00 uur

De pandemie: niemand is er écht al klaar mee. Niet je familie, niet je collega's aan het koffieapparaat, en al helemaal 'South Park' niet. Daarom wijdt Comedy Central elke zondag in april een speciale avond aan de meest onomwonden kijk op COVID ooit, compleet verzorgd door Stan, Kyle, Cartman en Kenny.

5 april – 'South Park: The Pandemic'

Randy krijgt een identiteitscrisis over zijn rol in de COVID‑uitbraak. Hint: hij is waarschijnlijk niet onschuldig.

12 april – 'South ParQ Vaccination'

De inwoners staan in de vaccinatierij, terwijl een nieuwe militante groep probeert te voorkomen dat de jongens hun docent laten prikken. Klassiek 'South Park': nul respect, maximaal vermaak.

19 april – 'South Park: Post COVID'

Wat is er eigenlijk geworden van de kinderen die de pandemie hebben overleefd? Stan, Kyle, Cartman en Kenny zijn terug… en laat ons zeggen: ze hebben er allemaal hun eigen littekens aan overgehouden. Gezellig, toch?

26 april – 'South Park: The Return of COVID'

De jongens proberen terug in de tijd te reizen om te voorkomen dat COVID ooit gebeurt. Wat kan er misgaan? Alles, natuurlijk.

Zenderpremière

'Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles' – Seizoen 1

Vanaf 27 april | maandag t/m vrijdag + zondag | 13.00 uur

De Turtles zijn gescheiden, opgejaagd door BISHOP en haar MECHAZOIDS en moeten de stad redden van zeemutanten. Gewoon een normale week voor puberende schildpadden.

Nieuwe seizoenen

'Inside Amy Schumer' – Seizoen 2

Vanaf 13 april | elke maandag | 22.00 uur

Amy is terug en legt opnieuw genadeloos genderclichés, body shaming en moderne relaties onder de loep. Met gastoptredens van onder anderen Zach Braff, Paul Giamatti en Janeane Garofalo.

'Corporate' – Seizoen 3

Vanaf 13 april | maandag t/m vrijdag | 19.45 uur

Matt en Jake doen opnieuw het smerige werk voor de top van megacorporatie Hampton DeVille. Perfect voor iedereen die ooit in een kantoor heeft gewerkt — of er nog steeds niet aan ontsnapt is.