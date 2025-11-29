Comedy Central in december: vertraag je agenda, versnel het lachen

'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
zaterdag 29 november 2025

December = comedy overload! Minder vergaderingen en minder stress, maar véél meer lachen. Terwijl het buiten steeds donkerder wordt, zet Comedy Central het plezier op standje turbo.

Deze maand zijn jouw favoriete shows terug met gloednieuwe afleveringen, en rond kerst trakteert Comedy Central met een hilarische 'South Park'-kerststunt – en meer.


'South Park Kerststunt'
15 t/m 26 december, dinsdag t/m vrijdag om 22.00 uur

'South Park' viert kerst met een stunt vol foute grappen, absurde situaties en genadeloze satire. Denk aan Jezus op een sneeuwscooter en Cartman die de kerstgedachte compleet sloopt. Brutaal, hilarisch en heerlijk ongemakkelijk.

'Reno 911! It’s a Wonderful Heist'
Zaterdag 20 december om 22.00 uur

Het is kerst in Reno en Dangle wenst dat hij nooit geboren was. Met behulp van een rolschaatsende 'engel' ontdekt hij hoe anders het leven van de agenten zou zijn zonder hem. Zal hij blijven bestaan? Er zijn nog kerstcriminelen te vangen!

'All I Didn’t Want for Christmas'
Zondag 21 december om 22.00 uur

Emily Harris zit er helemaal doorheen. In een wanhopige poging om haar leven op te krikken en deze kerst niet compleet te laten mislukken, schrijft ze een brief aan de Kerstman. Haar wijn-doordrenkte wensen komen uit – met alle gevolgen van dien.

En deze fan favorieten komen met nieuwe afleveringen:

'Hot in Cleveland' – seizoenen 4-5: vanaf 8 december, maandag-vrijdag om 16u00
'Most Ridiculous' – seizoen 7: elke maandag om 22u00
'Man with a Plan' – seizoenen 3-4: maandag-vrijdag om 17u30
'South Park' – seizoen 28: vrijdag 5 en 19 december om 22u00
'Mike Judge’s Beavis and Butt-Head' – seizoen 3: elke vrijdag om 22u30


Persbericht Comedy Central/Walkie Talkie
https://www.comedycentral.nl/
Meer artikels over Comedy Central BE
J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

