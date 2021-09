'Chicago Fire' keert terug bij VTM

Het is zover! Vanaf maandag kunnen fans op VTM weer genieten van hun wekelijkse portie, spanning, drama en romantiek in 'Chicago Fire'. VTM zendt wekelijks een aflevering uit van het negende seizoen.

'Chicago Fire' is al jarenlang een sterkhouder in de late avond bij VTM. Dit keer zien we nieuwe afleveringen van seizoen negen elke maandag na de topserie van eigen bodem, 'Red Light'.

Wat zie je in aflevering 1?

Een nieuwe collega zorgt voor spanningen binnen het team van Firehouse 51. Een beangstigende oproep geeft Brett de mogelijkheid om zich te bewijzen. Boden ziet potentieel in Kidd en legt haar een idee voor.

In de hoofdrollen zie je onder meer Jesse Spencer (Matt Casey), Taylor Kinney (Kelly Severide), Eamonn Walker (Wallace Boden) en Kara Killmer (Sylvie Brett).

Nog meer 'Chicago'

Sinds vrijdag is ook het nieuwe seizoen van spin-off 'Chicago Med' weer te zien na (ook al) nieuwe afleveringen van 'The Good Doctor'. In de doktersserie is een grote rol weggelegd voor de coronapandemie, want ook de spoedafdeling van het ziekenhuis daar heeft het moeilijk om de grote toestroom aan patiënten de baas te kunnen.

En ook de andere spin-off van 'Chicago Fire', 'Chicago PD' is terug met nieuwe afleveringen. Vanaf woensdag wordt er wekelijks een aflevering van seizoen acht uitgezonden. En van bij de eerste aflevering is het spannend wanneer het team de dood onderzoekt van een vijfjarig meisje dat werd neergeschoten. Atwater wordt het doelwit van enkele officieren. Voight vraagt zich luidop af of hij wel geschikt is voor een nieuwe manier van werken bij de politie.

'Chicago Fire', iedere maandag rond 22.55 uur bij VTM.

'Chicago PD', iedere woensdag rond 22.50 uur bij VTM.

'Chicago Med', iedere vrijdag rond 23.45 uur bij VTM.

Check voor de volgende afleveringen onze TV-gids!