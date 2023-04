Brengt een geblindeerde Thalys de kandidaten uit 'Bestemming X' naar België, Nederland, Frankrijk of Duitsland?

Vorige week vormde een indrukwekkende steenkoolmijn in het Duitse Ruhrgebied de arena van een zenuwslopende afvalrace in 'Bestemming X'.

Het werd meteen ook de allerlaatste halte van Emiel, die het spel moest verlaten. Maandag nadert 'the final four' met rasse schreden 'Bestemming X', op zoek naar een antwoord op dé grote hamvraag: waar in Europa bevindt Kevin Janssens zich? Met de finale in zicht, wordt het spel harder dan ooit gespeeld.

De trip van de vier laatste kandidaten gaat van start in een geblindeerde Thalys. Die heeft één bestemming: België, Frankrijk, Nederland of…Duitsland. Om dichter bij de waarheid te komen, kan de groep een raam in de Thalys openen. Daarvoor moeten ze de hulp van één passagier uit hun wagon inschakelen. Maar, wie is het? Het spel neemt een heftige wending wanneer blijkt dat de kandidaten elkaar de loef kunnen afsteken…

Van de Thalys stapt de groep over op een vertrouwd voertuig: de bus. Die dropt de kandidaten op een camping, waar België, Frankrijk, Nederland en Duitsland gretig vertegenwoordigd worden. In welke van deze vier landen zijn ze beland? Wat is echt en wat niet? Om een waardevolle tip over hun bestemming te krijgen, moeten de kandidaten hun beste kookkunsten bovenhalen. Maar zoals steeds, is dat niet zo simpel als het lijkt.

Na het kokkerellen worden de vier deelnemers ieder op een andere locatie gedropt. Of toch niet? Om te achterhalen waar ze zich bevinden, moeten ze het hoofd koel houden in een psychologisch spel. Wie dit spel het meest tactisch speelt, krijgt een glimps van de exit locatie te zien. De inzet is hoog en de kandidaten spelen het psychologisch spel op het allerscherpst van de snee.

Kijkers kunnen elke week zelf mee op zoek gaan naar de eindlocatie van die aflevering én naar de ultieme 'Bestemming X' via www.bestemmingx.be. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de afleveringen zit, wint ‘t schoon leven ter waarde van 10.000 euro.

'Bestemming X', maandag 3 april om 20.35 uur bij VTM.