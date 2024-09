Boormachine zorgt voor verwarring in de baktent: 'Is er een man aanwezig in de zaal?'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

In week vier slepen de bakkers ons mee naar de diepste krochten van hun fantasie. Wie zijn ze wanneer niemand kijkt? En wat speelt zich af in hun stoutste dromen? Het thema deze week is 'Welcome to the Dark Side'.

Juryleden Herman & Regula verwachten dan ook monsterlijk lekker gebak dat het ware gelaat van de zeven hobbybakkers in één hap onthult. En voor de technische proef krijgen de bakkers wel heel bijzonder gereedschap op hun desk: een boormachine en een bak met droogijs. Met deze ingrediënten maken ze een next-level chocoladester voor de jury, maar niet elke kandidaat lijkt door te hebben wat ze juist moeten doen.

Tot slot laten de bakkers het beest in zichzelf los. Ze maken hun spirit animal in taart. En om het hen extra moeilijk te maken, wil de jury een lekker dier dat ook nog eens vegan is. Guy maakt een pikante poes, Vanessa bakt een zeester en Jente beeldt zichzelf uit als Duracell Konijn. Aan het einde van de aflevering neemt de jury afscheid van één bakker. Wie schittert er volgende week verder en wie wordt de onvermijdelijke vallende ster? 'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 28 september om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.