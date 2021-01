'Boerenjaar' is terug op VIER

Wereldwijd was 2020 een bijzonder jaar. Om te onthouden of om te vergeten. Ook voor onze boeren had de pandemie een ongeziene impact.

Op de oogst, op de verkoop, op investeringen, op de lokale keten en op de internationale markt. 'Boerenjaar' volgt een 10-tal boeren doorheen de seizoenen, de hoogtepunten en de tegenslagen. Want boer zijn is geen nine-to-five job maar een toegewijde way of life. Gastvrij en gul nemen de gezinnen ons mee in hun intiemste familiekring, waar niet alles uitgesproken is en soms stevige woorden vallen. Waar de pandemie plots nieuwe wetten maakt. Waar tradities en ervaring soms botsen met onstuimige jeugdigheid en innovatie. Waar grote risico’s genomen worden. Waar de weergoden oppermachtig zijn. En waar de boeren alles over hebben voor hun land, hun dieren en hun oogst.

Herne, Vlaams-Brabant. Bert (42) en Mahecor (39) zijn een uniek duo. De ene gaf recent zijn job als bosbouwingenieur op om op duurzame wijze te gaan boeren. De andere is een goedlachse schrijnwerker met Senegalese roots die in zijn vrije uurtjes aan landbouw doet. De heren sloegen de handen in elkaar en begonnen een pluktuin in Herne, een heuse openluchtsupermarkt waar de buurtbewoners zelf lokale groenten en fruit kunnen oogsten, temidden de Pajotse velden. Voor Bert en Mahecor een klein stukje paradijs op aarde…Of anders gezegd een klein stukje Afrika in Vlaanderen! Want Mahecor wil boeren zoals zijn grootouders in Senegal dat deden, in harmonie met de natuur en zonder moderne technologie.

Familie Aertsen, Loenhout, Antwerpen.

Mieke (30) is de drijvende kracht achter het melkveebedrijf met ijssalon van de familie Aertsen. De jonge boerin zou zich liefst dag in dag uit met haar koeien bezighouden. Maar sinds haar moeder in 2016 plots met de noorderzon verdween, ontfermt Mieke zich ook over het horecagedeelte. Gelukkig kan ze terugvallen op haar zus Sofie (30), met wie ze lief en leed, ijstaarten en administratie deelt. Het koppige karakter van boer Jan (59) botst soms met de visie van zijn dochter.

Na moeders vertrek is de crèmerie in Loenhout geen enkele dag gesloten geweest. Tot de lente van 2020, toen ons land in lockdown ging. Tegelijk een vloek en een zegen voor Mieke: door de sluiting van de crèmerie verliezen ze 90 procent van de omzet, maar langs de andere kant heeft de boerin meer tijd voor haar dieren… én voor de liefde.

Familie Bolsens, Bornem, Antwerpen. Voor Benny en Liesbeth komt boeren niet alleen op de eerste maar ook op de tweede en de derde plaats. Nog voor de haan kraait, staat het koppel al met de voeten in de klei bloemkolen te kappen of prei te rooien. En ook 's avonds wordt er op de Bolsens' boerderij vaak gewerkt tot in de late uurtjes. Hoewel tienerdochters Flore en Roos de liefde voor de land- en tuinbouw niet delen, hebben ze wél de 'werkpollen' van hun ouders geërfd. Regelmatig ligt er een lijstje met taakjes klaar die de meisjes plichtsgetrouw afvinken, al is dat niet altijd met evenveel enthousiasme.

Familie Delanote, Dikkebus, West-Vlaanderen. Marijn Delanote is al de vijfde generatie boer in hart en nieren. Samen met zijn vrouw Lore baat hij in Dikkebus een vollegrondsgroenten- en akkerbouwbedrijf uit, dat ieder jaar 165 hectare aan aardappelen, spruiten, bloemkolen en andere diepvriesgroenten plant en oogst. Heel wat werk om te verzetten. Marijn zijn dagen zijn dan ook meestal te kort. Vaak is hij 's avonds laat nog terug te vinden op één van de akkers of staat hij te sleutelen aan z’n machines. Lore combineert het veldwerk ook nog met de zorg voor hun 3 kleine spruiten Isa, Pol en Henry. In lockdowntijd is dat op zich al een fulltime job. Dat de coronacrisis ook inhakt op de boerenstiel, ondervinden Marijn en Lore aan den lijve. De akkerbouwers hebben nog voor 80000 euro aan frietaardappelen in de loods liggen en die geraken door de lockdown maar niet weg…

Familie Devriendt, Passendale, West-Vlaanderen. Johan (45) en Nancy (43) en hun drie kinderen: Louis-Philippe (21), Marie-Laure (20) en Louis-Lysander (13). 'Er zijn er veel die geen overnemer hebben, maar ik heb er drie. Dat betekent dat er nog veel kansen liggen voor mijn kinderen.'

Bij de familie Devriendt heeft elk gezinslid de boerenmicrobe te pakken. 22 Jaar geleden namen Johan en Nancy het gemengd bedrijf over van Nancy’s ouders. Johans ouders hadden een melkveebedrijf, maar melkvee, dat is niets voor Johan. 'Als je liefde hebt voor de koeien, begrijp ik dat. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik nooit elke dag hetzelfde mag doen.'

En zo geschiedde. Johan luisterde naar z’n moeder en begon met zacht fruit en groenten. Van nul begonnen dus, maar ondertussen teelt het bedrijf zo’n 80 hectare aan aardappelen, sla, prei, bloemkool en bessen. Behalve de seizoensarbeiders die mee oogsten, doet de familie alles zelf.

Familie Naudts Lochristi, Oost-Vlaanderen.

'De week dat de lockdown begon, kreeg ik ook bericht dat ik prostaatkanker had. Ik wist niet waarvan ik eerst moest wakkerliggen, van mijn bedrijf of van mijn gezondheid.'

Als je Patrick (56) over zijn planten hoort praten, krijg je meteen een glimlach op je gezicht. De passie spat ervan af bij deze derde generatie siertelers. Hij en zijn vrouw Leen (56) zijn de trotse eigenaars van Fleurig, een letterlijk én figuurlijk bloeiend bedrijf dat allerlei soorten perkplanten kweekt en aan gemeentebebloeming doet. Het koppel heeft tenslotte maar één missie: kleur in de wereld brengen. Dit jaar wordt de jaarlijkse lentepracht echter overschaduwd door de coronacrisis. Tienduizenden plantjes belanden op de composthoop… een streep door de rekening en veel hartzeer voor de siertelers. Op de koop toe krijgt Patrick tijdens de lockdown ook nog slecht nieuws van de dokter. Maar Patrick laat zijn schouders niet hangen een denkt aan de toekomst. Want 2020 wordt misschien wel het jaar waarin zijn liefdes voor bloemen en lekkere bieren samenkomen in een nieuw bloeiend project... Een eigen artisanaal bloemendrankje.

Familie Schreurs, Kozen, Limburg. Fans van het eerste seizoen van 'Boerenjaar' herinneren zich ongetwijfeld nog Paul (59) en Daan (29), de Limburgse fruitboeren die even smakelijk over hun appelen konden vertellen als ervan eten. 2020 belooft voor Paul en Daan een écht boerenjaar te worden. Terwijl heel de wereld in de ban is van een nieuw dodelijk virus, zegeviert de fruitmicrobe in Kozen: de lentebloesems doen dromen over een mooie oogst, de appel- en perenprijzen gaan de hoogte in, er wordt een splinternieuwe tractor gekocht én Hilde Crevits, onze minister van landbouw, komt op bezoek… mét mondmasker natuurlijk. Maar Daan verwelkomt nog een andere vrouw op de boerderij. Zijn liefde gaat voortaan niet meer alleen naar appelen en peren…

Familie Theunis, Glabbeek, Vlaams-Brabant.

Catherine (53), Ines (25), Margo (22): 'Ik heb er al een halve werkdag op zitten wanneer de meeste van mijn leeftijdsgenoten opstaan, maar dat is niet erg. De geur van de koeien 's morgens in de stal, dat werkt even goed als een Dafalgan!' In het eerste seizoen van 'Boerenjaar' maakten we al kennis met deze drie sterke vrouwen die een vleesveebedrijf met speelboerderij runnen in Glabbeek. Terwijl mama Catherine en dochter Margo zich over de speelboerderij ontfermen, is het de 25-jarige Ines die zich sinds het overlijden van haar vader ontpopt tot een stoere koeienboerin. Nu ze afgestudeerd is, combineert Ines de zorg voor haar koeien met een vaste job als landbouwadviseur.

Familie Vlekken, Sint-Truiden, Limburg.

'Ik weet dat ik nog een heleboel te leren heb maar ik vind het een mooie gedachte om samen met Hendrik aan het bedrijf te werken. We willen het levenswerk van zijn ouders verderzetten voor onze kinderen.' Al van kindsbeen af helpt Hendrik (32) dag en nacht mee op het gemengd bedrijf van zijn vader dat fruit, aardappelen, bieten en rundsvlees produceert. Ondertussen is hij niet alleen getrouwd met de boerderij maar ook met Femke (32). Samen hebben ze 2 schattige dochtertjes, Eleanor (7 ) en Colette (4). Het koppel staat te springen om het bedrijf over te nemen van boer Willy (72), Hendrik’s pa die stilaan aan zijn pensioen denkt. Femke wil niets liever dan stoppen met haar job in de erfgoedsector en fulltime landbouwster worden.

Familie Cobbaert, Oedelem, West-Vlaanderen.

De gezellige familie Cobbaert heeft een melkveeboerderij met B&B in het West-Vlaamse Oedelem. In seizoen 1 van 'Boerenjaar' investeerden Jan (52) en Katrien (49) in een nieuwe koeienstal met melkrobot en daar plukken ze nu de vruchten van. In plaats van ’s ochtends om 4u30 op te staan, kan boer Jan zich nog een keertje omdraaien. Boerin Katrien is dan weer gelukkig met de extra quality time met haar ventje. Maar melkrobot of niet, Jan zorgt nog altijd met evenveel hartstocht voor zijn 115 koetjes want boeren is nu eenmaal zijn roeping. Door de coronacrisis boomt het hoevetoerisme in ons land dus ook Katrien heeft haar handen meer dan vol in de B&B. Voor de Cobbaerts is het hoogtepunt van 2020 ongetwijfeld de Dag van de Landbouw. Dan komt Ruben Van Gucht op de boerderij logeren. Jan, Katrien en de kinderen Ellyn (25) en Delphine (24) doen er alles aan om de bekende sportjournalist en zijn vrouwt Laurence een onvergetelijke boerderijvakantie te bezorgen.

