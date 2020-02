'Boerenjaar': als je van spruitjes gaat fluiten

Boer zijn anno 2020 betekent ook ondernemen, investeren en nadenken over de toekomst. Want ook in een akker is stilstaan achteruitgaan. En dat weet de kwieke economiestudent en boerenzoon Olivier als geen ander.

Hij zoekt op het ouderlijk veebedrijf naar nieuwe accenten voor de landbouw van de toekomst. Voor hem is dit meer dan gewoon een job: 'Boer Olivier' moet een merk worden. Zijn ei van Columbus is een hoge-kwaliteitsei uit een mobiele kippenstal. Dankzij die award-winnende stal eet zijn kakelend personeel altijd vers gras. En kan Olivier enkele topchefs tot zijn cliënteel rekenen.

In Dikkebus bij Ieper loopt Marijn Delanotte ondertussen als een opgewonden Duracell-konijn tussen zijn spruiten en knolselders, want tijd is het kostbaarste goed van elke boer.

Bio-boer Pieter is dan weer een atypische landbouwer, want hij heeft zelf geen boerderij. Maar zijn passie kreeg gestalte op het domein van de abdij van Herkenrode. Hij kwam er geitenboer Koen tegen op de gewijde weiden van de abdij en samen wierpen ze zich in de boerenbusiness. Maar, als Koen besluit om niet meer samen verder te gaan, breken er onzekere tijden aan...

En bij Paul en Daan zijn intussen alle appels en peren geplukt. Dat betekent niet dat ze nu voor de kachel liggen te ronken, want in de winter is het elke dag snoeidag. Het ideale moment om erop los te filosoferen en vaderlijk advies te geven in zake liefde. Want snoeien is niet stoeien. En een vogel moet je pas vangen als je een kot hebt. Dat en andere boerenwijsheden, dinsdag in 'Boerenjaar.'

