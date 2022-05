'Blind Gekocht' start nieuwe zoektocht voor koppel Sarah en Paul

Sarah is van Egyptische afkomst en woonde tijdens haar eerste levensjaren in Egypte, Griekenland en Spanje voor ze naar België kwam. Paul is op en top Brusselaar, ze leerden elkaar kennen in het verenigingsleven en hebben samen vijf kinderen: van 2 tot 11 jaar oud. Ze werken beiden voltijds als managers in de verzekerings- en farmaceutische sector.