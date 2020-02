Bieke Ilegems verleidt de dealers met erotisch boek in tweede aflevering van 'Stukken van Mensen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Woensdag 5 februari verkoopt Bart samen met zijn vrouw Katleen een zeldzame print van de Britse straatkunstenaar Banksy in de tweede aflevering van 'Stukken van Mensen'.

Yves Chung, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer en Boris Devis zijn de dealers van dienst en zij zijn meteen helemaal in de wolken bij het zien van het gesigneerde werk. Al zullen ze wel diep in hun portemonnee moeten tasten, want het koppel wil hun badkamer renoveren en dat kost nu eenmaal veel geld.

Bart: 'Ik heb de print in 2017 online via een loterijsysteem kunnen bemachtigen. Het heeft me toen ongeveer 500 pond gekost. Ongesigneerde prints van Banksy leveren op dit moment tot wel 15.000 euro op. Een gesigneerd exemplaar begint op 15.000 euro en gaat, afhankelijk van de ouderdom, tot 65.000 euro.'

Erving en zijn zoon Jerôme komen ook met een zeer exclusief object opdraven. Zij verkopen een familiestuk: een palet van één van de grootste en belangrijkste schilders uit België, James Ensor.

Erving: 'Ik heb het palet al vijftig jaar in mijn bezit. Een lid van de familie was een mecenas van James Ensor. Hij heeft het ooit gekregen als een soort van cadeau. Er staat ook een handgeschreven persoonlijke boodschap op de achterkant.'

En net als Erik Van Looy vorige week, waagt nu presentatrice Bieke Ilegems haar kans bij de experten. Bieke gooit al haar charmes in de strijd om drie oude boeken vol informatie over seks, gezondheid en hygiëne aan de man te brengen.

Bieke: 'De boeken zijn van de tante van Erik en hebben een grote emotionele waarde. Ik ga ze dus niet zomaar weggeven. Het geld zal bijdragen aan de studiekosten voor onze jongste dochter Mila', vertelt Bieke. 'Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ga het wel hard spelen.'

Het laatste duo probeert een zo hoog mogelijke prijs te krijgen voor twee 18-eeuwse houten engelen.

'Stukken van Mensen', woensdag 5 februari om 21.35 uur op VIER.