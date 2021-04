Béa al meteen voor haast onmogelijke opdracht in 'Blind Gekocht': 'Dit is de zwaarste opdracht ooit!'

Na twee topseizoenen krijgt het woonprogramma 'Blind Gekocht' vanaf morgen - woensdag 14 april - een vervolg n een kleine make-over. In het derde seizoen verwelkomt Play4 niet alleen acht nieuwe gezinnen, voortaan trekt Kobe Ilsen de baan op met hen en hun spaarcenten.

Kobe gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf maar niet te pakken krijgen. Eén klein detail: de kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat de experten het voor hen hebben gekocht. In aflevering 1 wordt al snel duidelijk dat Béa echt alles uit de kast zal moeten halen. Ze moet namelijk op zoek naar twee gezinswoningen op hetzelfde perceel in de omgeving van Gent én naar een stadswoning met grote tuin in hartje Antwerpen …



Yanna: 'We zijn 10 jaar geleden begonnen met onze zoektocht, maar het is zoeken naar een speld in hooiberg.'

Kobe gaat eerst op bezoek bij Kristina, Yanna, Lara, Lizi en Desmond. Zij zijn een erg hechte familie die er al jaren van droomt om samen te gaan wonen. Mama Kristine heeft drie dochters: Yanna, Lara en Lizi. Lizi werd geboren met het syndroom van Down en woont nog thuis, samen met Lara. De derde dochter Yanna woont samen met haar man en twee kinderen Rozie en Rae in Merelbeke. Ze zijn heel graag in elkaars gezelschap en willen op termijn via deze weg ook de zorg voor Lizi én mama Kristine gemakkelijker maken. Kristine zelf is doof en communiceert via gebarentaal met de rest van de familie. Er zit wel een addertje onder het gras voor Bart en Béa: de familie wil graag twee gezinswoningen op hetzelfde perceel, mét een grote gemeenschappelijke tuin.



En alsof dat nog niet moeilijk genoeg was, willen ze ook absoluut geen nieuwbouw. Béa krijgt daarvoor een gecombineerd budget van 700.000 euro om hun grote droom waar te maken en moet op zoek naar dit unieke pand in een gebied van 25 km rond Gent: 'Ogenschijnlijk zijn er heel veel mogelijkheden, maar er zijn nog meer beperkingen. Ik voel een zwaar juk op mijn schouders. Dit is de zwaarste opdracht die ik ooit al gehad heb en waarvan ik denk: ‘oei’.'



Linda: 'Het moeilijkste is dat je plots op straat staat en je hebt niets meer'

Kobe maakt ook kennis met alleenstaande mama Linda en haar zoontje Daan uit Antwerpen. Ze is leerkracht klassiek ballet en haar hobby is boksen. Ook haar zoontje en energiebom Daan start binnenkort aan de Koninklijke Balletschool. Linda en Daan woonden samen in een appartement op de Paardenmarkt in Antwerpen, tot er in 2018 plots een grote gasexplosie was. Ze waren allebei thuis op het moment van de ontploffing, maar kwamen er gelukkig ongedeerd uit. Hun appartement werd wel volledig verwoest. Momenteel wonen ze op een huurappartement, maar na drie zware jaren is het tijd voor een nieuwe, positieve noot in hun leven.



Ze schuimt elke dag alle websites af, maar het gaat te snel op de huizenmarkt. Zodra Linda wil gaan kijken, is de woning vaak al weg. Als alleenstaande mama met een drukke job is het natuurlijk niet evident om iets te vinden, zeker als je alles zelf moet beslissen en niet onmiddellijk een klankbord hebt voor zo’n grote beslissing: “Soms wilde ik een afspraak maken om als eerste naar een woning te gaan kijken, maar was het al op basis van de foto verkocht. Of er wordt tot wel 50.000 euro boven de vraagprijs geboden.” Nu geeft ze 400.000 euro uit handen om zo alsnog iets te vinden. Linda wil absoluut graag in dezelfde buurt blijven wonen, maar dan liefst in een huis met een tuintje. En die droom wordt al snel doorprikt door Béa: 'Ik kan jouw woonwensen niet waarmaken, daar hebben we niet genoeg geld voor.'

