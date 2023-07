BBC First lanceert in augustus nieuwe komedie-thriller 'Black Ops' en detectivedrama 'Scott and Bailey'

In augustus lanceert BBC First de eerste twee seizoenen van het Manchester politie-misdaaddrama 'Scott and Bailey', net als de gloednieuwe undercover politiekomedie-thriller 'Black Ops'.

Gedurende de hele maand augustus gaat BBC First ook door met het Misdaadparadijs, bestaande uit verschillende misdaad- en dramaseries die plaatsvinden op tropische locaties.

De eerste twee seizoenen van 'Scott and Bailey', geschreven door de bekroonde 'Happy Valley'-regisseur Sally Wainwright gaan in augustus in première op BBC First. Dit spannende onderzoeksdrama duikt in het persoonlijke en professionele leven van twee vrouwelijke detectives: Rachel Bailey (Suranne Jones - 'Doctor Foster', 'Vigil', 'Gentleman Jack') en Janet Scott (Lesley Sharpe - 'The Full Monty', 'Cranford', 'The Shadow Line)'. Beide rechercheurs werken voor het prestigieuze Murder Investigation Team van de Manchester Metropolitan Police. De serie volgt het tweetal terwijl ze geconfronteerd worden met ernstige misdaden, terwijl ze ook hun eigen ingewikkelde persoonlijke leven navigeren.

BBC First presenteert ook de gloednieuwe zesdelige komedie-thriller 'Black Ops'. De serie speelt zich af in Oost-Londen en volgt twee Police Community Support Officers die aan de slag gaan bij de Metropolitan Police. Dom (Gbemisola Ikumelo - 'Famalam', 'A League of Their Own') en Kay (Hammed Animashaun - 'Black Mirror', 'The Wheel of Time') moeten onverwachts op undercovermissie om te infiltreren in een drugsbende. Het duurt niet lang voordat er chaos ontstaat en het tweetal terechtkomt in een geheime missie waar veel op het spel staat en die hun leven op zijn kop zet.

Seizoen 1 en 2 van 'Scott and Bailey' gaan vanaf dinsdag 1 augustus om 21.00 uur in première op BBC First

'Scott and Bailey' werd gecreëerd door Sally Wainwright ('Happy Valley)' en ex-detective-inspecteur Diane Taylor, voorheen lid van het Major Incident Team bij de Greater Manchester Police. 'Scott and Bailey' is een eerlijk, krachtig en grappig misdaaddrama dat de levens van twee vrouwelijke detectives volgt: Rachel Bailey (Suranne Jones - 'Doctor Foster', 'Vigil', 'Gentleman Jack') en Janet Scott (Lesley Sharpe - 'The Full Monty', 'Cranford', 'The Shadow Line').

Rechercheur Rachel Bailey (30) is nuchter, luidruchtig, opvliegend en vrijgezel. Ze had een relatie met advocaat Nick, totdat hij haar verlaat voor de vrouw waarvan ze niet wist dat hij die had. Rechercheur Janet Scott (40) is daarentegen een diplomatischer type. Naast echtgenote is ze ook moeder van twee tienermeisjes. Ondanks hun duidelijke verschillen ontwikkelen de twee een hechte vriendschap nadat ze samen veel moeilijke situaties meemaken.

Rachel en Janet krijgen bij het prestigieuze Murder Investigation Team van de Manchester Metropolitan Police elke aflevering te maken met een nieuw ernstig misdrijf met veel uitdaging. Tegelijkertijd brengt dit ook emotionele moeilijkheden met zich mee. Daarbovenop proberen de twee ook nog eens om te gaan met hun eigen complexe persoonlijke levens; is Rachel echt over haar breuk met Nick? Vindt Janet meer antwoorden als ze de moord op haar jeugdvriendin onderzoekt?

Ook Amelia Bullmore ('State of Play', 'I'm Alan Partridge'), Ruper Graves ('Sherlock', 'Single Father') en Nicholas Gleaves ('Waterloo Road', 'Twenty Twelve') hebben een rol in deze serie.

'Black Ops' gaat in première op vrijdag 18 augustus om 21.00 uur op BBC First

De met BAFTA-bekroond acteur en schrijver Gbemisola Ikumelo ('Famalam', 'A League of Their Own'), Hammed Animashaun ('Black Mirror', 'The Wheel of Time') en BAFTA-bekroonde acteur en producent Akemnji Ndifornyen ('Famalam', 'The Queen's Gambit') spelen de hoofdrollen in de komische thriller 'Black Ops'.

De zesdelige thriller speelt zich af in Oost-Londen en volgt Dom en Kay, twee Police Community Support Officers die zich aansluiten bij de Metropolitan Police, in de hoop hun gemeenschap te verbeteren. Ze komen echter al snel ongewild terecht in de duistere wereld van infiltratie. Het leven van Dom en Kay wordt een groter fiasco dan dat van Donnie Brasco.

Dom (Gbemisola Ikumelo) is pittig en tolereert geen onzin. Kay (Hammed Animashaun) woont samen met de leider van zijn kerk en is Dom zijn naïeve, maar verrassend bekwame partner. Het tweetal belandt al snel in een geheime missie waar veel op het spel staat en waar ze het moeten opnemen tegen één van de leiders van de Brightmarsh-bende, Tevin (Akemnji Ndifornyen).

In deze zesdelige thriller hebben onder andere Ariyon Bakare ('His Dark Materials'), Robbie Gee ('Motherland'), Lucian Msamti ('Gangs of London'), Alex Macqueen ('The Thick of It') en Tyger Drew-Honey ('Outnumbered') een rol.