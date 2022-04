Bart De Wever over emoties en de liefde in 'Viva La Feta'

In de vierde aflevering wachten Jani en Otto-Jan een toppoliticus op in de haven van Sifnos, en niet zomaar één: Antwerps burgervader Bart De Wever.

Naast de vele loopsessies ter voorbereiding van zijn marathon in Athene, bezoeken ze o.a. een Grieks klooster. Wanneer Bart daar een kaars brandt voor zijn overleden vader, geeft hij toe dat hij het er nog altijd moeilijk mee heeft: 'We zagen Magere Hein al 2 jaar aankomen, maar hebben ironisch genoeg nooit afscheid genomen. Je wil op zo'n moment dan toch de liefde onder woorden brengen, maar dat is niet zo simpel als je dat nooit doet. Ik ben nog Cartesiaans opgevoed, met afstand tussen ouder en kind. Emoties laten zien vind ik, tot op de dag van vandaag, nog altijd iets wat je niet doet.'

En dat hij het niet altijd gemakkelijk vindt om over emoties te praten wordt duidelijk in het oude Kastro waar Jani en Otto-Jan hem vragen of hij gulzig is in de liefde: 'Ik voel mij hier heel ongemakkelijk bij. Dat zijn complexe onderwerpen, de liefde. Dat kan je niet direct aan een kerk in Griekenland onder woorden brengen. Ik heb niet veel liefde nodig. I'm the cactus of love, een beetje water kan volstaan.'

