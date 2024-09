Axel duikt in de polygame leefwereld van de Mormonen in Amerika

Axel doorkruist de staat Utah, o.a. bekend om het Mormoonse geloof. Axel ontmoet er enkele jongemannen die hun verplichte gemeenschapsdienst vervullen en les krijgen in polygamie.

Axel doorkruist de staat Utah, bekend om zijn natuurpracht, nationale parken en het Mormoonse geloof. De Mormonen prediken zeer conservatieve familiewaarden en moedigen polygamie aan, hoewel polygamie officieel verboden is in Amerika. Axel ontmoet er enkele jongemannen die hun verplichte gemeenschapsdienst vervullen en les krijgen in hoe ze moeten samenleven met meerdere vrouwen. Ondertussen mogen ze geen alcohol drinken, moeten ze om 22u thuis zijn, zijn ze verplicht fris gewassen, gekamd en geschoren voor de dag te komen en mogen ze absoluut geen enkel fysiek contact hebben met vrouwen. Hun beloning voor kuisheid en geduld? Meerdere vrouwen. Axel is duidelijk onder de indruk na de bijeenkomst:

'Halleluja, wat was dat? Ik werd 40 jaar teruggeslingerd. Ik zat precies terug op internaat. De hypnotiserende, enigszins charismatische manier waarop de preacher sprak … Ik vond het een beetje hallucinant, moet ik zeggen.'

Maar de Mormoonse Kerk kent ook een duister kantje. In 2002 was er een extremistische afsplitsing van het geloof, onder leiding van de zelfbenoemde profeet Warren Jeffs. Jeffs was getrouwd met maar liefst 79 vrouwen en kwam in opspraak voor misbruik van minderjarigen. Axel spreekt met één van zijn ex-vrouwen over de gruwelijke verhalen binnen de muren van de profeet.

Eindigen doet Axel in Monument Valley, waar hij de tradities en de gebruiken van de Navajo leert kennen.

