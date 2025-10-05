Arnout Hauben ontmoet Napoleon in 'Interview met de Geschiedenis'

In aflevering 6 van 'Interview met de geschiedenis' ontmoet Arnout Hauben Napoleon, vertolkt door Stefaan Degand. Arnout: "Napoleon was een sterke strateeg en een visionair staatsman. Maar tegelijk ook een man die geen afscheid kon nemen van de macht en uiteindelijk ten onder ging aan zijn eigen grootsheid."

1815

Arnout ontmoet Napoleon in het dorpje Ligny, twee dagen voor zijn laatste veldtocht. Tien jaar lang was Napoleon keizer van Frankrijk. Hij regeerde met ijzeren hand en breidde zijn rijk uit tot diep in Italië en de Lage Landen. Maar dat glorieuze rijk is intussen ingestort, verslagen door een alliantie van Europese grootmachten. Napoleon werd verbannen naar Elba. Voor velen betekende dit het einde van een tijdperk. Maar niet voor hem. Nauwelijks een jaar later ontsnapt hij, en tot ieders verbazing herovert hij Frankrijk. Vastbesloten om zijn keizerrijk te herstellen, trekt hij richting Brussel om de geallieerde legers te verslaan.



In Ligny ziet Arnout niet de onoverwinnelijke veldheer uit de geschiedenisboeken. Hij is getuige van een man die niet meer is wie hij was. De lange tocht vanuit Elba heeft hem zichtbaar uitgeput. Napoleon strompelt, is kortademig, en klaagt over helse pijnen. Toch houdt hij zich recht. Hij wint zelfs de slag bij Ligny, maar Arnout ziet het: de oude scherpte is weg, en de twijfel sluimert. Dan begint het te regenen. De modder vertraagt zijn opmars naar Brussel. Twee dagen later staat Arnout naast hem in Waterloo — stilzwijgend, terwijl zijn leger wordt verpletterd. Daar eindigt zijn droom. Niet met een heroïsche dood, maar met een nederlaag die hem zijn laatste restje macht ontneemt.



2025

In het dorpje Ligny ontmoet Arnout Laurent Fauville. Een van zijn voorouders was soldaat in het leger van Napoleon. Samen met een klas leerlingen uit de lagere school bezoekt hij het slagveld van Ligny waar Napoleon het Pruisische leger kon verdrijven. De slag had plaats twee dagen voor de beslissende slag bij Waterloo en raakte zo wat in de vergetelheid. Laurent maakt er zijn levenswerk van om de slag bij Ligny die vaak vergeten wordt in onze geschiedenisboeken levend te houden.



Elk jaar wordt de slag bij Waterloo herdacht door een groot internationaal leger aan re-enactors. Arnout volgt het strijdgewoel in het kielzog van Ron van Dijck die het spektakel in goede banen leidt. Er zijn Engelsen, Duitsers, Belgen en ook een groot aantal Nederlanders die hier elk jaar deelnemen aan de herdenking. De slag bij Waterloo lag dan ook aan de basis van het gloednieuwe Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, dat België en Nederland samen bracht. ​

Samen met de archeologen en vrijwilligers van Waterloo Uncovered graaft Arnout op het oude slagveld naar sporen van Napoleons dramatische nederlaag. De vrijwilligers zijn Belgische, Nederlandse en Engelse oorlogsveteranen die fysieke en psychische trauma’s hebben opgelopen tijdens militaire operaties. Al gravend hopen ze hun trauma’s te verwerken. Hun graafwerk leidt tot een archeologische topvondst: het skelet van een paard met een kanonskogel in de buik. Zo komen de trauma’s uit het heden en het verleden op een dramatische manier samen.

