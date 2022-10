Arno kruipt achter de piano in 'Regi Academy' en overdondert de jury

De live finale in een nokvol Sportpaleis nadert en de plaatsen in de 'Regi Academy' worden schaarser. Op donderdag 13 oktober om 20.35 uur bij VTM 2 is de laatste dag in Marbella aangebroken.

Veel tijd om van de laatste zonnestralen te genieten krijgen de kandidaten niet. Regi schotelt hen nog een laatste opdracht voor alvorens de 'Regi Academy' weer naar Belgische bodem verhuist. En die opdracht is simpel.

De kandidaten krijgen carte blanche en moeten maar één ding doen: Regi en zijn team ervan overtuigen dat ze een plaats in de halve finale verdienen. De Limburgse Arno haalt alles - waaronder zijn pianokunsten - uit de kast en blaast de jury omver. Maar is dat voldoende om een deel van ‘the final four’ te worden?

